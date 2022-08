KSR 15 skupia się na wyjaśnieniu zasad związanych z przychodami z podstawowej działalności, tj. ze sprzedaży towarów, materiałów i wyrobów. Nie odnosi się bezpośrednio do ujmowania przychodów ze sprzedaży usług. To ograniczenie zakresu KSR 15 wynika przede wszystkim z tego, że musi być on zgodny z zapisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1488 - dalej: u.r.) i jednocześnie uwzględniać wskazówki wynikające z międzynarodowego prawa bilansowego. Tak więc o ile w przypadku sprzedaży dóbr istotnych rozbieżności pomiędzy u.r. a MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” nie ma, o tyle już w odniesieniu do usług trzeba zaznaczyć odmienne koncepcje obowiązujące w regulacjach prawa bilansowego. Ustawa o rachunkowości, a w konsekwencji KSR 15, bazuje bowiem na tzw. koncepcji przeniesienia ryzyk i korzyści. Zakłada ona (co zostanie szerzej wyjaśnione w dalszej części opracowania), że określając moment powstania przychodu, należy ocenić, kiedy ryzyka i korzyści związane z przedmiotem umowy zostały przeniesione na kupującego. Natomiast MSSF opiera się na koncepcji, zgodnie z którą decyzja o przedmiocie umowy między kupującym a sprzedającym, a także o zobowiązaniach sprzedawcy wobec kupującego zapada (jest przenoszona) w momencie wykonania określonych świadczeń. I właśnie przy analizowaniu przychodów ze sprzedaży usług te istotne różnice mają znaczenie. Stąd ograniczenie zakresu, do którego odnosi się KSR 15.