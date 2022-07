Biegli rewidenci często spotykają się z błędami w księgowaniu wartości niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie. Chodzi m.in. o ujmowanie kosztów prac badawczo-rozwojowych. Nie wszystkie one mogą być wykazywane jako wartości niematerialne. Warto też pamiętać, że w przypadku wartości początkowej prac rozwojowych nie bierze się pod uwagę m.in. szkoleń pracowników, nawet tych służących realizacji aktywa, i kosztów członka zarządu. Należy też pamiętać, że spółki tworzące sprawozdania według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, co roku muszą oszacować wartość godziwą niezakończonych prac rozwojowych.

Błąd 1: Aktywowane nakłady na prace badawcze Jednostka w roku obrotowym prowadziła prace badawczo-rozwojowe nad nowym przedsięwzięciem. Nakłady dotyczące projektu były identyfikowane i ewidencjonowane w trakcie realizacji projektu na wyodrębnionych kontach księgowych. Po przeanalizowaniu prawdopodobieństwa wpływu w przyszłości korzyści ekonomicznych, nakłady zostały rozpoznane jako wartości niematerialne i prawne, i od kolejnego miesiąca zaczęły być amortyzowane.