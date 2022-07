Podatek od nieruchomości nie był płacony przez podmioty wynajmujące nieruchomości od marca 2020 r. Jednak teraz w związku ze zniesieniem stanu epidemii już do 20 lipca podatnicy obowiązani będą do rozliczenia podatku od przychodów z budynków, powszechnie określanego jako podatek od nieruchomości komercyjnych, wraz z zaliczkami podatku dochodowego od osób prawnych za czerwiec. Co do zasady opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków podlegają wszystkie położone na terytorium Polski budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które stanowią własność bądź współwłasność podatnika i zostały oddane w całości bądź części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy bądź innej podobnej umowy. Podatek ten wynosi 0,035 proc. podstawy opodatkowania za każdy miesiąc, którą określa się jako sumę wartości początkowych posiadanych budynków, którą należy pomniejszyć o kwotę 10 mln zł. Przy czym ze względu na dosyć krótkie obowiązywanie art. 24b ustawy o CIT podatnicy w dalszym ciągu mogą mieć kłopoty z ustaleniem podstawy opodatkowania zarówno przy określaniu jej wysokości, jak i zakresu środków trwałych wchodzących do kalkulacji.