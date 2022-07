Skoro pytanie dotyczy w pewnym stopniu pożyczek, to warto przypomnieć m.in. o art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy o finansach publicznych. Postanowiono tam, że środkami publicznymi są przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych. Z kolei, jak wynika z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, rozchodami publicznymi są udzielone pożyczki i kredyty. Wskazane przepisy są o tyle istotne, że to gmina udzieliła pożyczki, co stanowi dla niej rozchód, spłata pożyczki stanowi zaś przychód.