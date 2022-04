Komitet Standardów Rachunkowości (dalej: KSR) opracował rekomendacje, które mają w tym pomóc. Opracowanie to zawiera odpowiedzi na pytania, jakie stawiają księgowi. Dotyczą one m.in. tego, jak ujmować w księgach i sprawozdaniach pomoc , jaką przekazują ich jednostki uchodźcom i bezpośrednio na granicę, jak rozliczać wsparcie, które organizacje pozarządowe otrzymują i przekazują innym, a także czy należy odzwierciedlić skutki tego zdarzenia już w sprawozdaniach za 2021 r., które obecnie przecież są przygotowywane. Odpowiedzi na te i wiele innych szczegółowych pytań znajdują się w rekomendacjach, które zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Dokument odnosi się nie tylko do sprawozdania finansowego, lecz także do sprawozdania z działalności i kompleksowo pokazuje, na jakie kwestie należy zwrócić uwagę zarówno w odniesieniu do działań, które jednostki już podjęły, jak i przy planowaniu kolejnych kroków.