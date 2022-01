Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu przyszłych świadczeń na rzecz pracowników są dokonywane w szczególności z tytułu niewykorzystanych urlopów, odpraw emerytalnych i rentowych, nagród jubileuszowych. Zgodnie z pkt 3.14 KSR nr 6 niewykorzystany urlop to urlop za dany rok kalendarzowy i lata poprzednie, niewykorzystany przez pracownika do 31 grudnia, przy uwzględnieniu stanu na dzień bilansowy, w przypadku gdy rok obrotowy jest różny od kalendarzowego. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów niewykorzystanych urlopów w szczególności są dokonywane na urlopy pracowników produkcyjnych, pobierających wynagrodzenie uzależnione od efektów pracy (np. akordowe).

Wiele jednostek zastanawia się, czy zawsze tworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy jest konieczne. Część jednostek (np. spółka jawna, spółdzielnia czy osoba fizyczna prowadząca działalność) może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 39 ust. 6 u.r. Przepis ten wskazuje, że jednostka mikro, jednostka mała oraz organizacja pozarządowa może nie tworzyć biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a więc i rezerw na niewykorzystane urlopy. W art. 39 ust. 6 u.r. chodzi o podmioty (za wyjątkiem organizacji pozarządowych), które sporządzają sprawozdania finansowe, korzystając z uproszczeń wskazanych w ww. przepisach. Oznacza to, że jednostka, która spełnia warunki, tj. nie przekracza progów wielkościowych, ale nie sporządza sprawozdania z uwzględnieniem uproszczeń z załącznika nr 4 lub 5 do u.r., nie może odstąpić od tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze.

Z omawianego uproszczenia nie mogą też korzystać m.in. spółki z o.o. czy spółki akcyjne. W art. 39 ust. 7 u.r. wskazano bowiem, że ust. 6 nie stosuje się do spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej. Zatem w tych jednostkach nie można wprost wskazać, że odstępuje się od tworzenia takiej rezerwy tylko ze względu na to, że jest się jednostką małą lub mikro.

Jest jednak inna ścieżka, która pozwala na zastosowanie uproszczenia. Jeśli kwota rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na przyszłe świadczenia pracownicze nie jest istotna, to jednostka może odstąpić od jej tworzenia. Możliwość skorzystania z takiego ułatwienia wynika z art. 4 ust. 4 u.r. W świetle tego przepisu można stosować uproszczenia, o ile nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy wykazywane w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym jednostki. Przy czym na podstawie art. 4 ust. 4a u.r. informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań. Nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne. Zatem kierownik jednostki może np. podjąć decyzję ‒ którą zapisuje się w zasadach (polityce) rachunkowości ‒ że ze względu na kryterium istotności odstępuje się od tworzenia rezerwy.

Jednostka dokonuje wyceny biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości (art. 28 ust. 1 pkt 9 u.r.). Kwota, na którą tworzona jest rezerwa, powinna wynikać z rzetelnego, uwzględniającego racjonalne przesłanki, oszacowania środków zawierających korzyści ekonomiczne niezbędne do wypełnienia istniejącego obowiązku na dzień bilansowy. Rzetelny szacunek powinien nastąpić na drodze osądu dokonanego przez kierownictwo jednostki, wspomaganego dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi podobnych sytuacji. W każdym przypadku kwota rezerwy powinna odzwierciedlać możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do spełnienia bieżącego zobowiązania na dzień tworzenia lub weryfikacji rezerwy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W praktyce rezerwę ustala się co roku na nowo – według wiedzy i stanu na dzień bilansowy. Jest to konieczne, by uwzględnić zmiany, jakie wpływają na wysokość przewidywanych świadczeń i jakie zaszły od poprzedniego roku (np. związane z inflacją, wysokością wynagrodzenia czy wielkością zatrudnienia). Istotne jest, że jeżeli rezerwa jest tworzona po raz pierwszy i w ocenie jednostki wartość dotycząca lat ubiegłych jest znacząca, to może wystąpić konieczność zaksięgowania takiej rezerwy na koncie „Rozliczenie wyniku finansowego” i wykazania tej wielkości w bilansie, jako „zysku (straty) z lat ubiegłych”. Natomiast gdy wartość rezerwy z lat ubiegłych zostanie uznana za nieistotną, to jej utworzenie wpływa odpowiednio na zysk lub stratę netto bieżącego roku obrotowego.