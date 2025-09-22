Elektroniczne potwierdzanie uczestnictwa w szkoleniu BHP bez mechanizmów kontroli może prowadzić do obniżenia standardów bezpieczeństwa pracy – ostrzega Komisja BHP Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy (ZZK).
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szkoleń BHP, który zakłada, że pracownicy będą mogli potwierdzać odbycie szkolenia nie tylko w formie pisemnej, lecz także elektronicznej – na przykład wysyłając e-mail lub podpisując dokument cyfrowy. Resort tłumaczy, że celem zmian jest zmniejszenie biurokracji i skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenie nowego pracownika. Według obowiązujących przepisów karta szkolenia wymaga własnoręcznego podpisu pracownika, co bywa uciążliwe w firmach, w których proces rekrutacji i szkolenia jest przeprowadzany w różnych lokalizacjach lub odbywa się w trybie zdalnym.
Komisja BHP Federacji ZZK przyznaje, że kierunek zmian jest słuszny, ale podkreśla, że sama cyfryzacja nie zapewni rzeczywistego podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Według związkowców kluczowe jest sprawdzenie, czy pracownik zrozumiał przedstawione mu zasady. Postulowali oni wprowadzenie obowiązku przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę po szkoleniach online oraz weryfikacji tożsamości uczestników i monitorowania ich aktywności w czasie zajęć zdalnych.
Resort odrzucił te postulaty, argumentując, że wykraczają one poza zakres planowanej deregulacji. Jak podkreślił, projekt nie ma na celu zmiany zasad weryfikacji skuteczności szkoleń, lecz wyłącznie umożliwienie elektronicznego potwierdzania uczestnictwa.
Projekt spotkał się z dużą aprobatą pracodawców. Konfederacja Lewiatan wskazała, że cyfryzacja procesu potwierdzania szkoleń BHP była od dawna jednym z kluczowych postulatów przedsiębiorców. Jednocześnie zwróciła uwagę, że projekt nie rozwiązuje problemu podpisów przełożonych prowadzących instruktaż stanowiskowy. To właśnie oni – najczęściej brygadziści lub kierownicy zespołów – odpowiadają w praktyce za szkolenie nowych pracowników.
Ministerstwo przyjęło ten argument i rozszerzyło możliwość elektronicznego podpisywania karty szkolenia także na osoby działające w imieniu pracodawcy. Dzięki temu kierownicy komórek organizacyjnych oraz osoby przeprowadzające instruktaż będą mogły potwierdzić wykonanie swoich obowiązków w formie cyfrowej, co znacznie skróci czas obiegu dokumentów. ©℗
