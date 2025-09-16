Obowiązek informowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką nie jest już nowy – obowiązuje od ponad dwóch lat – a mimo to wciąż zdarzają się nieprawidłowości. Wyjaśniamy, jak zgodnie z przepisami informować o promocjach.

Podawana wartość procentowa musi odnosić się do najniższej ceny z 30 dni przed obniżką. Nie można liczyć jej od ceny „przekreślonej” – takie działanie wprowadza konsumenta w błąd.

Załóżmy, że cena butów wynosiła przez ostatnie 30 dni 250 zł. Sklep obniża ją do 200 zł. Rabat powinien być przedstawiony jako „20 proc.”, a nie „50 proc.” liczony od ceny 400 zł, którą sprzedawca podał jako „przekreśloną”.

Obniżki kwotowe

Zasada jest identyczna jak przy rabatach procentowych. Kwota oszczędności (np. „-80 zł”) musi być liczona w odniesieniu do najniższej ceny z 30 dni przed obniżką. Przykładowo na plakacie widnieje cena przekreślona 250 zł, obok nowa cena 200 zł i hasło „50 zł TANIEJ”. Jeśli w ciągu ostatnich 30 dni produkt można było kupić najtaniej za 210 zł, to komunikat narusza przepisy.

Różne ceny w sieci sklepów

W reklamach ogólnopolskich trzeba podać najniższą cenę z 30 dni obowiązującą w całej sieci i dodać taką informację w przekazie. Na etykiecie w konkretnym sklepie powinna być wskazana cena z 30 dni obowiązująca w tym punkcie. Trzeba pamiętać, że podanie ceny z 30 dni to obowiązek. Informacje z dłuższego okresu mogą być jedynie uzupełnieniem.

Uwaga! Zbyt wiele cen w jednym komunikacie (np. cena przekreślona, najniższa z 30 dni, rekomendowana przez producenta i najniższa z pół roku) utrudnia konsumentowi zrozumienie przekazu i może zostać uznane za wprowadzające w błąd.

Promocje warunkowe

Jeśli rabat nie dotyczy konkretnego towaru, a np. wartości koszyka, sprzedawca nie musi wskazywać ceny z 30 dni. Gdy jednak promocja odnosi się do oznaczonego produktu – obowiązek ten już powstaje. Załóżmy, że klient wydając na zakupy za 200 zł, może kupić czekoladę za 2,99 zł. W tym przypadku należy wskazać najniższą cenę tej czekolady z 30 dni przed promocją.

Nowe produkty w ofercie

Jeśli towar jest sprzedawany krócej niż 30 dni, podaje się najniższą cenę od momentu jego wprowadzenia lub powrotu do sprzedaży po przerwie.

Przy czym komunikat o najniższej cenie musi znajdować się przy cenie promocyjnej i być czytelny. Ukrywanie informacji np. w opisie produktu na dole strony internetowej naraża na zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i karę do 10 proc. obrotu.

Obniżki cen regularnych

Jeśli sprzedawca po prostu zmienia etykiety czy cennik, nie musi informować o najniższej cenie z 30 dni. Ale jeśli towarzyszy temu reklama lub specjalna kolorystyka sugerująca promocję, obowiązek powstaje. ©℗