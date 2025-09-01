Wniosek o urlop wychowawczy. Do kogo należy go złożyć i jaki termin zachować?

Wniosek o urlop wychowawczy nauczyciel powinien złożyć do organu, z którym nawiązał stosunek pracy (najczęściej jest to dyrektor szkoły) w terminie co najmniej 1 miesiąca przed rozpoczęciem urlopu.

Co powinien zawierać wniosek o urlop wychowawczy?

Sporządzony przez nauczyciela wniosek o urlop wychowawczy powinien zawierać następujące dane:

imię i nazwisko nauczyciela;

imię i nazwisko dziecka;

okres planowanego urlopu (lub jego części);

informację o dotychczas wykorzystanym urlopie wychowawczym;

liczbę części, z których dotąd korzystano.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu z urlopu przez drugiego rodzica;

odpowiednie dokumenty w przypadku ograniczenia/pozbawienia praw rodzicielskich;

orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeżeli ma to zastosowanie);

odpis aktu zgonu drugiego rodzica lub inne orzeczenia sądowe – w szczególnych przypadkach.

Urlop wychowawczy a termin jego zakończenia lub rezygnacja

Zgodnie z art. 67a ust. 3 Karty Nauczyciela urlop wychowawczy kończy się dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, nawet jeśli we wniosku wpisano późniejszą datę. Skrócenie urlopu następuje z mocy prawa. Wydłużenie urlopu jest możliwe pod warunkiem złożenia wniosku przez nauczyciela. Tej zasadzie nie podlegają urlopu krótsze niż jeden miesiąc.

W przypadku gdy nauczyciel chce zrezygnować z urlopu, może go przerwać w każdej chwili za zgodą organu, który mu go udzielił. Może to zrobić także z początkiem roku szkolnego - w tej sytuacji minimum trzy miesiące przed planowanym powrotem do pracy musi zawiadomić dyrektora.

Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

Nauczyciel, który jest uprawniony do urlopu wychowawczego, może zamiast niego wystąpić z wnioskiem o obniżenie wymiaru zajęć dydaktycznych, ale nie mniej niż do ½ etatu. W tej sytuacji trzeba pamiętać, by zachować termin złożenia wniosku - 21 dni przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze. Dyrektor ma obowiązek uwzględnić wniosek.

Co ważne, obniżenie etatu nie wpływa na podstawę nawiązania stosunku pracy (pozostaje mianowanie/umowa o pracę). Obniżyć wymiar czasu pracy zamiast skorzystania z urlopu wychowawczego może tylko jedno z rodziców.

Urlop wychowawczy dla nauczycieli. Podsumowanie

Urlop wychowawczy dla nauczycieli różni się od tego przewidzianego w Kodeksie pracy m.in. w zakresie terminu zakończenia urlopu (powiązanie z rokiem szkolnym), możliwości rezygnacji, prawa do obniżenia etatu. Podstawowe zasady wynikają z Karty Nauczyciela, a przepisy Kodeksu pracy stosuje się uzupełniająco.