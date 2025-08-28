Tak wynika z odpowiedzi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) udzielonej Edycie Sieradzkiej, ekspertce ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Zadane pytanie dotyczyło niepełnosprawnego pracownika, który miał u swojego pracodawcy realizowany IPR, ale 1 lipca br. przeszedł w trybie art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.) do innego podmiotu. Po kilku dniach były podwładny dostarczył fakturę z informacją o poniesionych przez niego w marcu i czerwcu opłatach za turnus rehabilitacyjny, a więc w czasie, gdy jeszcze był zatrudniony. Jednak w związku z tym pracodawca ma wątpliwości, czy w takiej sytuacji wydatek w ramach IPR, gdy ustał stosunek pracy, może być w ogóle sfinansowany z pieniędzy ZFRON.

PFRON wyjaśnia, że utrata zatrudnienia przez osobę objętą IPR finansowanym ze środków ZFRON niesie za sobą pewne konsekwencje. IPR – jak sama nazwa wskazuje – jest przypisany konkretnemu pracownikowi i ma na celu wsparcie jego rehabilitacji zawodowej. Z tego względu realizacja IPR jest ściśle związana z zatrudnieniem takiej osoby. Natomiast w wypadku zakończenia stosunku pracy dalsze prowadzenie IPR jest niemożliwe, ustał bowiem wspomniany cel jego utworzenia i po odejściu z pracy osoby niepełnosprawnej należy go zakończyć.

PFRON podkreśla, że aby osoba ubiegająca się o pomoc finansową z ZFRON mogła ją otrzymać, wniosek powinien być rozpatrzony przez pracodawcę w czasie, gdy jest ona jeszcze pracownikiem. To oznacza, że w dniu rozpatrzenia wniosku i przekazania pieniędzy z rachunku ZFRON powinna być zatrudniona. Dlatego jeśli wniosek o refundację wydatków za turnus rehabilitacyjny przewidziany w IPR został złożony po zakończeniu stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną, to nie powinna otrzymać zwrotu poniesionych wydatków z ZFRON. PFRON dodaje, że tak właśnie było w wypadku opisanym w pytaniu, bo faktura za turnus rehabilitacyjny została złożona już po ustaniu zatrudnienia i byłemu pracownikowi nie przysługuje wsparcie z ZFRON.

Refundacja kosztów turnusu rehabilitacyjnego z ZFRON

Jednocześnie na marginesie tej sprawy PFRON zwraca uwagę, że IPR nie powinien się ograniczać tylko do turnusu rehabilitacyjnego. Jest on wprawdzie ważnym elementem, ale powinien być tylko częścią kompleksowego planu rehabilitacji zawodowej pracownika, który uwzględnia szerszy kontekst potrzeb i możliwości takiej osoby. W efekcie finansowanie samego tylko turnusu rehabilitacyjnego ze środków ZFRON powinno się odbywać w ramach pomocy indywidualnej udzielanej na wniosek osoby niepełnosprawnej, a nie IPR.©℗