Kiedy ustawa praworządnościowa

Myrcha w środę w Studiu PAP pytany na jakim etapie są prace nad tzw. ustawą praworządnościową odpowiedział, że trwa analizowanie uwag, które pojawiły się na etapie konsultacji publicznych i liczy na to, że w grudniu zakończy się proces rządowy. Dodał, że prawdopodobnie pierwsze czytanie projektu w Sejmie odbędzie się podczas pierwszego posiedzenia, już po Nowym Roku.

Jak zaznaczył, drugi ważny dla reformy sądownictwa projekt dotyczący Krajowej Rady Sądownictwa jest na etapie konsultacji, które są już na ukończeniu. Następnie resort będzie potrzebował kilkunastu dni na przeanalizowanie i ustosunkowanie się do zebranych uwag oraz skieruje projekt na Komitet Stały Rady Ministrów. „Bardzo ambitnie chcemy to zakończyć już przed świętami Bożego Narodzenia” - dodał.

Wiceminister pytany był także o to, czy resort sprawiedliwości próbował rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim i jego otoczeniem, które wielokrotnie wskazywało, że oba projekty ustaw w obecnej formie są nie do zaakceptowania przez Pałac Prezydencki.

- Nie, my nie jesteśmy od tego, ani pan minister (Waldemar Żurek), ani tym bardziej ja, żebyśmy gdzieś kuluarowo z Pałacem Prezydenckim próbowali nawiązywać relacje. Jesteśmy od tego, żeby przygotowywać projekty rządowe, przeprocedować je przez Sejm, Senat i oczywiście jeżeli trafią do prezydenta i będzie miał wolę, żeby coś dopytać, uzupełnić może jakąś brakującą wiedzę, to oczywiście będziemy się tą wiedzą dzielić - odpowiedział.

Przygotowany przez MS i zaprezentowany w październiku projekt ustawy „praworządnościowej” przewiduje m.in. powtórzenie konkursów na stanowiska sędziowskie obsadzone w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w kształcie po 2017 r. oraz uporządkowanie statusu „nieprawidłowo powołanych” sędziów. – Chcemy tą ustawą pokazać kompromis, bo nam zależy, żeby ona została podpisana, a nie wyrzucona do kosza przez pana prezydenta – zapewniał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, prezentując projekt. Według szefa MS będzie to bowiem „ustawa kompromisu, która stabilizuje system”.

Z kolei projekt zmiany przepisów o KRS zakłada, że wybory sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa ma organizować Państwowa Komisja Wyborcza. Każdy sędzia ma mieć prawo głosu, a kandydować będzie mogła też część spośród osób awansowanych z udziałem KRS w obecnym kształcie.

Co mówi konstytucja o KRS

Zgodnie z konstytucją, Krajowa Rada Sądownictwa ma 25 członków. Oprócz 15 członków wybranych spośród sędziów, składa się z Pierwszego Prezesa SN, ministra sprawiedliwości, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, osoby powołanej przez Prezydenta RP oraz czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów i dwóch przez Senat spośród senatorów. Zgodnie z ustawą Krajowej Radzie Sądownictwa osoba powołana przez prezydenta pełni swoje funkcje w Radzie bez oznaczania okresu kadencji i może być odwołana w każdym czasie. Jej mandat wygasa natomiast najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu kadencji prezydenta albo opróżnieniu urzędu Prezydenta RP.