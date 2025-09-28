27 czerwca 2025 r. opublikowano regulamin programu, który umożliwi pracodawcom – zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego – ubieganie się o dofinansowanie projektów testujących nowe modele organizacji pracy. Warunkiem udziału jest spełnienie rygorystycznych kryteriów określonych przez resort pracy.

Celem projektu ma być wsparcie pracodawców w poszukiwaniu skutecznych i dopasowanych do specyfiki ich działalności modeli skróconego czasu pracy. Pilotaż ma charakter dobrowolny i elastyczny. Uczestnicy będą mogli zaprojektować własny wariant organizacji pracy odpowiadający firmie i zatrudnionych w niej pracownikom.

Na czym polega pilotaż skróconego czasu pracy?

Pilotaż zakłada testowanie różnych modeli skróconego czasu pracy.

Mogą one obejmować m.in.:

redukcję liczby dni pracy w tygodniu,

skrócenie liczby godzin pracy w poszczególne dni,

zmniejszenie miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzez dodatkowe dni wolne,

przyznawanie dodatkowych dni wolnych w formie urlopu wypoczynkowego.

Kto może wziąć udział w pilotażu skróconego stażu pracy?

W pilotażu mogą wziąć udział pracodawcy spełniający następujące warunki:

prowadzą działalność przez co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

zatrudniają co najmniej 75 proc. pracowników na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę;

obejmą projektem minimum 50 proc. pracowników;

utrzymają zatrudnienie na poziomie nie niższym niż 90 proc. stanu początkowego, określonego we wniosku,

utrzymają wynagrodzeń pracowników biorących udział w projekcie pilotażowym na poziomie nie niższym niż obowiązujący w dniu rozpoczęcia realizacji projektu pilotażowego, przez cały okres jego trwania

niepogorszenie warunków pracy i płacy pracowników objętych projektem.

Maksymalna wartość wsparcia na jeden projekt pilotażowy wynosi milion złotych, przy czym koszt projektu w przeliczeniu na jednego pracownika nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych.

Co powinien zawierać wniosek o dofinansowanie projektu pilotażowego w zakresie skróconego czasu pracy?

Wniosek należy złożyć elektronicznie poprzez udostępniony przez MRPiPS generator wniosków.

Wymagane dokumenty to:

wniosek o przyznanie środków rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie projektu pilotażowego;

projekt pilotażowy zawierający opis, cel, uzasadnienie, założenia, w tym planowane rezultaty, wskaźniki oraz sposoby ich pomiaru;

wymagane oświadczenia, w tym m.in. o systematycznym i terminowym wypełnianiu ankiet, niezaleganiu z wypłatami dla pracowników, braku zaległości podatkowych i w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, niezaleganiu z opłacaniem innych danin publicznych, braku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych oraz deklaracja współpracy z urzędem pracy.

Pilotaż skróconego czasu pracy – terminy

Jak informuje MRPiPS, lista pracodawców, którzy zakwalifikowali się do pilotażu, zostanie opublikowana do 15 października 2025 r. Po opublikowaniu listy projektów pilotażowych, rekomendowanych do realizacji nastąpi etap podpisywania umów.

Skrócony czas pracy - jak będzie przebiegać realizacja pilotażu?

Realizacja projektu pilotażowego rozpocznie się od dnia zawarcia umowy i podzielona jest na trzy etapy:

I etap: Przygotowanie do wprowadzenia skróconego czasu pracy – trwa od podpisania umowy i kończy się 31 grudnia 2025 r.

II etap: Testowanie wprowadzenia skróconego czasu pracy w środowisku pracy – zaczyna się 1 stycznia 2026 r. i trwa do 31 grudnia 2026 r.

III etap: Podsumowanie realizacji projektu pilotażowego – kończy się najpóźniej 15 maja 2027 r. (do tego terminu Realizator projektu jest zobowiązany przekazać Ministrowi sprawozdanie końcowe oraz ankiety kwartalne pracodawcy i pracowników).