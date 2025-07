Osoby od 13. roku życia. Takie zmiany wprowadza ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, którą przyjął Senat. Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta. Nowe przepisy dotyczą wyłącznie samodzielnego dostępu przez nieletnich do świadczeń realizowanych ambulatoryjnie, czyli będą mogli umówić się na spotkanie z psychologiem lub terapeutą, ale już nie na poradę lekarską u psychiatry. Pozostaje też obowiązek poinformowania przez osobę udzielającą świadczenia o wizycie pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, w ciągu siedmiu dni od niej, chyba że będzie to zagrażało dobru pacjenta.