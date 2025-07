Premier przedstawiając zmiany w składzie Rady Ministrów podkreślił, że porządek, bezpieczeństwo i przyszłość, to są trzy kryteria, które dzisiaj powinny rozstrzygać o doborze ludzi, o pracach rządu. Dodał, że rząd nie ma „żadnego innego celu, tylko robić rzeczy, które mają służyć każdej polskiej rodzinie, państwu polskiemu, naszemu bezpieczeństwu i naszej przyszłości”. Podkreślił, że dla realizacji tych celów potrzebny jest polityczny porządek w kraju „po tym politycznym trzęsieniu ziemi jakim były wybory prezydenckie”.

Tusk o rekonstrukcji rządu: To nie jest zabieg reklamowy

- To nie jest zabieg reklamowy - podkreślił Tusk. - Czas na nowo podjąć te wyzwania, przed którymi stanęliśmy po 15 października i ruszyć z dodatkową energią do realizacji tego naszego pięknego marzenia o bezpiecznej Polsce - dodał. Podkreślił, że czas „traumy” po wyborach prezydenckich „definitywnie dzisiaj się kończy”. Jak dodał, celem zmian jest także uporządkowanie sytuacji w koalicji rządzącej.

Premier podkreślił, że rząd, a także wszyscy Polacy dobrej woli, muszą budować „silną Polskę wobec zagrożeń zewnętrznych i twardo, bez chwili wahania powstrzymywać tych, którzy obiektywnie albo subiektywnie - bo tak chcą albo nie rozumieją tego, co robią - wspierają te zagrożenia zewnętrzne”.

Jak wygląda rząd po rekonstrukcji

Dotychczas gabinet Donalda Tuska liczył 26 ministrów, z czego siedmioro było ministrami bez teki. Nowy rząd będzie liczył ich 21, z czego bez teki będzie jedynie dwóch ministrów - dotychczasowy szef MSWiA Tomasz Siemoniak, który zostanie ministrem koordynującym służby specjalne, a także walkę z nielegalną migracją, oraz Maciej Berek, który będzie nadzorował wdrażanie polityki rządu.

Rząd będzie miał trzech wicepremierów - obok szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego będzie to szef MSZ Radosław Sikorski. - Potrzebujemy (...) bardzo mocnej figury politycznej w relacjach międzynarodowych - wskazał Tusk. Jak dodał, Sikorski będzie zajmował się polityką zagraniczną, europejską oraz „trudnymi kwestiami wschodnimi”.

Ministrem ds. UE nie będzie już rzecznik rządu Adam Szłapka. - Scalamy politykę zagraniczną i europejską - powiedział Tusk, co sugerowałoby, że obszar ten po raz kolejny wróci do MSZ. Z informacji PAP wynika, że polityką europejską może zajmować się dotychczasowy sekretarz stanu w KPRM Ignacy Niemczycki.

Premier poinformował, że Szłapka jako rzecznik rządu będzie mu pomagał w odbudowie codziennego kontaktu z opinią publiczną. - Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu będzie pierwsze moje spotkanie publiczne. Będę chciał bezpośrednio tłumaczyć się przed ludźmi, dostać ochrzan, wiem za co, ale też po to, żeby ludzie uwierzyli na nowo w to, że to co robimy, ma głęboki sens - powiedział Tusk.

Powstaną dwa nowe duże ministerstwa. Resortem finansów i gospodarki pokieruje dotychczasowy szef MF Andrzej Domański (KO). Dotychczasowy wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka (PSL) obejmie resort energii.

Ministręm zdrowia Izabelę Leszczynę (KO) zastąpi Jolanta Sobierańska–Grenda, prawniczka i menadżerka, od 2017 r. prezeska „Szpitali Pomorskich”. Ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego (PSL) zastąpi jego partyjny kolega Stefan Krajewski, dotychczas wiceszef tego resortu. Stery Ministerstwa Kultury po Hannie Wróblewskiej przejmie Marta Cienkowska (Polska 2050), do tej pory podsekretarz stanu w MKiDN.

Nowym ministrem sprawiedliwości, który zastąpi Adama Bodnara, będzie sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek. Do MSWiA po przerwie wróci Marcin Kierwiński, obecnie pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi. Tusk podkreślił, że obie te kandydatury są symboliczne.

- Niech nikt nie myśli, że (...) koalicja zrezygnowała z przywracania ładu moralnego w polskiej polityce sprawiedliwości, odpowiedzialności i rozliczalności poprzedniej władzy, i przestrzegania i egzekucji prawa. Nie będzie świętych krów - mówił premier. Jak zauważył, nowy minister sprawiedliwości wykazał się „heroizmem” za rządów PiS.

- Nie chcę też przypominać działań, które podjął w pierwszych dniach swojego urzędowania po wyborach minister Kierwiński. Ale ci, którzy wiedzą, że czynili złe rzeczy i do tej pory nie spotkała ich odpowiedzialność, niech wiedzą, że naprawdę nie będzie ani świętych krów, ani jakichś nieformalnych immunitetów, ani bezprawnych działań - dodał Tusk.

Na czele Ministerstwa Aktywów Państwowych zamiast Jakuba Jaworowskiego stanie Wojciech Balczun, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, b. prezes PKP Cargo oraz Kolei Ukraińskich.

Ministrem sportu zostanie poseł KO Jakub Rutnicki; dotychczasowy szef MSiT Sławomir Nitras już w przeddzień rekonstrukcji ogłosił swoją dymisję.

Do zmian personalnych na najwyższym szczeblu nie doszło w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, którym dalej kierować będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050), w MKiŚ, którym dalej kierować będzie Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050), w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, którego stery dzierżyć będzie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Nowa Lewica), w MEN, gdzie ministrą dalej będzie Barbara Nowacka (KO), w MNiSW, gdzie ministrem pozostaje Marcin Kulasek (Nowa Lewica) oraz w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie ministrem zostanie Dariusz Klimczak (PSL).

Z tego, co zostało przedstawione w środę, wynika, iż zlikwidowane zostanie Ministerstwo Przemysłu kierowane przez Marzenę Czarnecką oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii kierowane przez Krzysztofa Paszyka.

Wśród 21 ministrów konstytucyjnych nie znalazły się też: ministra ds. równości Katarzyna Kotula (Nowa Lewica), ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego Adriana Porowska (Polska 2050) oraz ministra ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz (KO). Możliwe jednak, że wejdą one w skład rządu. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował już na portalu X, że Porowska będzie sekretarzem stanu w KPRM.

Zgodnie z zapowiedzią za zmianami na poziomie ministrów pójdą decyzje o "odchudzeniu" rządu na poziomie sekretarzy i podsekretarzy stanu, jednak te nastąpią już później. Premier wyraził nadzieję, że - zgodnie z ustaleniami z prezydentem Andrzejem Dudą - do zaprzysiężenia nowych ministrów dojdzie w czwartek. W piątek z kolei ma odbyć się pierwsze posiedzenie gabinetu w nowym składzie.