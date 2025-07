Jeśli chodzi o schorzenia z jakimi najczęściej mierzą się chorzy to najwięcej z nich leczy się na zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną, czyli takie, w których odczuwają silny stres i niepokój, ale zamiast typowych objawów lękowych, mają bóle głowy, problemy żołądkowo-jelitowe, zaburzenia snu czy kołatanie serca. W ubiegłym roku walczyło z nimi 697 tys. pacjentów, o ponad 6 proc. więcej niż w 2023 r. I choć to największa grupa pacjentów, to nie ona kosztuje system ochrony zdrowia najwięcej. Okazuje się, że najbardziej kosztowne są świadczenia realizowane w związku z zaburzeniami psychicznymi i zachowaniami spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, narkotyki, czy leki. Wartość ich refundacji wyniosła w 2024 r. już niemal 1,5 mld zł. To o prawie 10 proc. więcej niż w 2023 r., kiedy na ten cel z budżetu NFZ poszło 1,34 mld zł.

Jak wyjaśniają eksperci wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, coraz więcej pacjentów popada w uzależnienia. W 2024 r. ich liczba wyniosła już 260 tys., o 2,4 proc. więcej niż rok wcześniej.