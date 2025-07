Konieczna zmiana regulaminu pracy

Regulamin pracy przewiduje system podstawowy oraz równoważny. Pracodawca chciałby jednak objąć jednego z pracowników systemem zadaniowym. W związku z brakiem zgody ze strony pracownika na proponowaną zmianę, pracodawca postanowił wypowiedzieć mu dotychczasowe warunki pracy i płacy, by w ten sposób wprowadzić do umowy zapis dotyczący stosowania systemu zadaniowego. Tymczasem – wbrew niekiedy spotykanym opiniom – system zadaniowy nie jest wprowadzany wyłącznie poprzez zapis w umowie o pracę. Przepisy art. 140 k.p. nie przewidują takiej możliwości – system zadaniowy, podobnie jak inne systemy czasu pracy, musi zostać wprowadzony zgodnie z art. 150 k.p., a więc poprzez układ zbiorowy pracy, regulamin pracy albo obwieszczenie. System zadaniowy może oczywiście zostać uzgodniony indywidualnie między stronami w umowie o pracę – ale tylko na zasadzie obustronnego porozumienia. Nie jest natomiast dopuszczalne jego jednostronne narzucenie pracownikowi za pomocą wypowiedzenia zmieniającego. Taka praktyka stanowiłaby obejście regulacji art. 150 k.p., jednoznacznie określającego źródła, z których powinny wynikać postanowienia dotyczące systemów czasu pracy. Pracodawca może więc jednostronnie wprowadzić system zadaniowy, ale wyłącznie poprzez zmianę regulaminu pracy – a taka zmiana, co istotne, może zacząć obowiązywać znacznie szybciej niż upływ okresu wypowiedzenia zmieniającego.