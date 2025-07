Pali się stacja transformatorowa w Warszawie. Na miejscu jest obecnie 9 samochodów straży pożarnej, w tym 2 samochody z proszkiem gaśniczym niezbędnym do gaszenia tego typu pożarów - przekazał w środę wieczorem rzecznik straży pożarnej. Pożar nie został w pełni opanowany.

Stacja energetyczna w płomieniach

Kierzkowski przekazał, że zgłoszenie o pożarze na warszawskiej Pradze Południe wpłynęło do PSP o godz. 21.02. Dodał, że pożar nie jest jeszcze opanowany. "Musimy szczególnie zwracać uwagę na bezpieczeństwo ratowników, ponieważ mogą być tam wysokie napięcia prądu" - mówił w TVN24.

"Wszystko wskazuje na to, że ten pożar nie rozprzestrzeni się na następną stację. W razie konieczności oczywiście będą mogły być dysponowane kolejne siły i środki" - zaznaczył.

Na pytanie o to, czy pożar może spowodować przerwy w dostawie energii dla mieszkańców powiedział, że "zdecydowanie tak". "To dość ważna infrastruktura, jeżeli chodzi o dostawę prądu dla okolicznych osiedli. Prawdopodobnie tam są teraz problemy z dostarczeniem prądu do gospodarstw domowych" - powiedział.

Pożar nie jest opanowany

"Koncentrujemy się na tym, żeby ugasić pożar, żeby dopuścić ekipę naprawczą na miejsce tak, żeby dostawy prądu mogły być jak najszybciej przywrócone" - zapewnił.

Przerwa w dostawie prądu

Rzecznik Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Karol Kroć przekazał PAP, że do pożaru doszło przy ul. Zamienieckiej. Dodał, że z informacji uzyskanych od energetyków wynika, że pożar nie skutkuje utratą prądu dla mieszkańców, a na miejscu jest kilkanaście pojazdów straży pożarnej. (PAP)

