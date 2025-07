Tak wynika z odpowiedzi funduszu na pytanie skierowane przez Edytę Sieradzką, ekspertkę ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Przedstawiony w nim problem dotyczył firmy, która sprzedała niewykorzystaną nadwyżkę z tytułu wyprodukowanej energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne, które zainstalowała w swojej siedzibie. Ma jednak wątpliwości, czy zarobiona w ten sposób kwota ma znaczenie w związku z tym, że może swoim klientom udzielać obniżeń we wpłatach na PFRON.

Jest to o tyle istotne, że zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.) kwota obniżenia stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń pracowników zaliczonych do umiarkowanego i znacznego stopnia niepełno sprawności i wskaźnika udziału przychodów. Z kolei art. 22 ust. 8 przewiduje, że wskaźnik udziału przychodów to iloraz przychodu ze sprzedaży własnej produkcji lub usługi (z wyłączeniem handlu) z danego miesiąca na rzecz nabywcy, któremu ma być udzielona ulga, i przychodu ogółem uzyskanego przez firmę ze sprzedaży własnej produkcji lub usługi (z wyjątkiem handlu). Wspomniany pracodawca nie był jednak pewny, czy kwota otrzymana ze sprzedaży prądu powinna być traktowana jako usługa własna, czy jednak jako handel.

Stanowisko PFRON wyjaśnia przepisy

PFRON tłumaczy, że przepisy ustawy o rehabilitacji nie definiują pojęć: usługa, produkcja i handel. W celu ustalenia ich znaczenia należy odwołać się do innych aktów prawnych, a najbardziej przydatne w tym zakresie jest rozporządzenie Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. poz. 1676 ze zm.). Jego przepisy wskazują, że wyrobami są surowce, półfabrykaty, wyroby finalne, zespoły i części tych wyrobów. Usługami są zaś wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, a także na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej. Jednocześnie sekcja D schematu PKWiU obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej i paliw gazowych. Dlatego zdaniem PFRON wytworzenie prądu z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej należy traktować jako usługę własną pracodawcy, który udziela ulg. To oznacza, że kwota ze sprzedaży energii elektrycznej powinna być doliczona do przychodu z usług własnych. ©℗