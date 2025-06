Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1327). Zgodnie z par. 12 tego rozporządzenia obecnie pracownik potwierdza swój udział w instruktażu ogólnym lub stanowiskowym (są to rodzaje wstępnych szkoleń bhp) na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, którą trzeba przechowywać w jego aktach osobowych. Oznacza to co do zasady złożenie podpisu własnoręcznego na dokumencie zawierającym oświadczenie woli. Ewentualnie w grę wchodzi wyrażenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i koniecznie podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

„Wymóg ten odbiega znacząco od realiów współczesnego świata i zdaje się być niedostosowany do zmieniającego się środowiska pracy” – czytamy w uzasadnieniu. Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, autora projektu, utrudnia on i wydłuża proces wdrażania nowego pracownika, a ponadto jest kosztowny (ceny kwalifikowanego podpisu elektronicznego wahają się od 219 zł za 12 miesięcy użytkowania do 529 zł za cztery lata). Dlatego resort proponuje alternatywne dopuszczenie potwierdzenia w postaci elektronicznej, czego nie należy mylić z formą elektroniczną. Podwładny będzie mógł zatem przesłać takie potwierdzenie np. e-mailem, zawierającym jego imię i nazwisko lub inne dane do jego identyfikacji. Kadrowa powinna sporządzić odpowiednią adnotację w karcie szkolenia wstępnego, wydrukować informację lub odwzorować inaczej i załączyć do karty.