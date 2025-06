Od 1 czerwca br. pracodawcy muszą przed powierzeniem pracy wysyłać kopię umowy zawartej z obcokrajowcem do urzędu, który wydał zezwolenie na pracę lub wpisał oświadczenie o powierzeniu pracy migrantowi do ewidencji. Tak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 2 i art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 621). W praktyce jednak obowiązek ten nie jest możliwy do spełnienia. Wciąż bowiem nie działa system teleinformatyczny dedykowany do elektronicznej obsługi postępowań, za pośrednictwem którego kopie umów mają być przesyłane przez pracodawców. Co więcej, taka sytuacja potrwa jeszcze jeden–dwa miesiące w zależności od rodzaju dokumentu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), które jest odpowiedzialne za uruchomienie systemu, wydało bowiem komunikat, zgodnie z którym dla zezwoleń wydanych przez starostę, czyli dotyczących umów sezonowych, oraz dla oświadczeń system ma być gotowy od 1 lipca 2025 r. Natomiast w przypadku zezwoleń, dla których organem wydającym był wojewoda, ma zacząć działać od 1 sierpnia tego roku.

Zaniepokojeni pracodawcy