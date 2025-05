Zwróciła się ona z pismem o wyjaśnienia do Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, która pod koniec kwietnia ogłosiła rozpoczęcie przygotowań do uruchomienia projektu pilotażu skrócenia czasu pracy. Ma on przebiegać pod hasłem „mniej czasu pracy – takie samo wynagrodzenie” i kosztować 10 mln zł. Resort pracy zaprosił zainteresowanych pracodawców chętnych do przeprowadzenia takich testów. Zapowiedział, że pod koniec czerwca ogłosi warunki i zasady działania programu pilotażowego.

Rzeczniczka MŚP pyta, czy przed uruchomieniem projektu resort pracy przeprowadzi konsultacje z organizacjami pracowników i pracodawców. W jej opinii pozwoliłoby to na pozyskanie wiarygodnych danych na temat wpływu skrócenia czasu pracy na sytuację tych środowisk oraz całej polskiej gospodarki.