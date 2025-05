Chodzi o założenia do projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które właśnie ukazały się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w razie przekazywania do ZUS zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w postaci dokumentu elektronicznego, zgłoszenie w postaci dokumentu pisemnego z własnoręcznym podpisem osoby zgłaszanej płatnik przechowuje przez pięć lat. Projekt, którego autorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, postuluje uchylenie cytowanego przepisu oraz uwolnienie podmiotów zatrudniających od tej powinności. Obowiązek ten i tak jest zresztą postrzegany – zwłaszcza przez małe i średnie firmy – jako nadmiarowy i zbyteczny. Skoro formularze zgłoszeniowe zostały przesłane drogą elektroniczną, to na platformie PUE ZUS/e-ZUS są zatem widoczne zarówno po stronie ZUS, jak i na profilu informacyjnym płatnika składek. Nie ma zatem potrzeby ich dodatkowego archiwizowania.

Zgodnie z wykazem opisany projekt deregulacyjny ma zostać przyjęty przez rząd w III kw. 2025 r. ©℗