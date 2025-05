Osoby Wykwalifikowane, czyli potwierdzające, że produkty lecznicze zostały wytworzone zgodnie z przepisami, będą mogły legitymować się ukończeniem studiów z m.in. inżynierii biomedycznej, biologii medycznej czy weterynarii. Obecnie – jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia – wymagania odnoszą się do nieaktualnego podziału dziedzin nauk, co ogranicza wejście do tego zawodu.