Projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia zakłada usunięcie obowiązku przekazywania przez podmiot odpowiedzialny do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) informacji o planowanym miejscu dostawy produktów leczniczych.

Resort zdrowia podkreślił, że jest to wymóg trudny do realizacji w praktyce. MZ zaznaczyło, że niejednokrotnie nie można na etapie raportowania jednoznacznie przewidzieć konkretnego adresu hurtowni, do której w przyszłych miesiącach będzie dostawa produktów leczniczych.

MZ podkreśliło, że jednocześnie jest to obowiązek nieistotny z punktu widzenia monitorowania dostępności produktów leczniczych, a ponadto dane te się dublują. Resort zaznaczył, że na podstawie danych gromadzonych w ZSMOPL, pochodzących z dziennego raportowania hurtowni farmaceutycznych, jest możliwe ustalenie faktycznych miejsc docelowych dostaw. Według resortu zdrowia jest to wystarczające z punktu widzenia monitorowania rynku tych produktów.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

To druga zmiana deregulacyjna w Prawie farmaceutycznym, którą w maju zajmie się rząd. 6 maja rząd przyjął projekt zakładający, że osoba uprawniona do wystawiania recept nie będzie musiała składać podpisanego wniosku, żeby zwrócić się o dostarczenie bezpłatnej próbki produktu leczniczego.

Premier Donald Tusk w kwietniu zapowiedział pakiet deregulacyjny około 120 ustaw. Pakiet ten ma być procedowany w Sejmie po wyborach prezydenckich. (PAP)