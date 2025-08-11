Wiceszef MFiPR powiedział, że od piątku powołany w resorcie sztab kryzysowy prowadzi kontrole zarówno w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jak w pięciu instytucjach odpowiedzialnych za wybór przedsiębiorców do dofinansowania środkami z KPO.

- Chcemy znaleźć wszystkie dowody i wyjaśnić wszystkie nieprawidłowości, wątpliwości, które dotyczą tych dofinansowań. Zaangażowane jest w to zarówno kierownictwo ministerstwa, jak i dyrektorzy departamentów - zapewnił.

Dodał, że szczególne wątpliwości dotyczą Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ale - jak zaznaczył - kontrolowane są wszystkie instytucje odpowiedzialne za wybór firm do programu HoReCa.

HoReCa pod lupą ministerstwa. Kiedy wyniki kontroli?

Zapowiedział, że wyniki kontroli będą dostępne we wrześniu, a jeśli okaże się, że podczas selekcji beneficjentów zaistniały jakieś nadużycia to, odpowiedzialni poniosą konsekwencje finansowe. Zaznaczył, że dotyczy to zarówno beneficjentów jak i operatorów. - Ważne jest by precyzyjnie zostało zbadane, czy operatorzy, którzy organizowali panele eksperckie, którzy wybierali beneficjentów i wybierali wnioski wywiązali się ze swoich obowiązków - dodał Szyszko.

Wiceminister powiedział również, że większość beneficjentów programu spełniła wymogi formalne określone w Krajowym Planie Odbudowy, a ewentualne nieprawidłowości stanowią niewielki odsetek w wypłaconej puli środków. - Większość tych inwestycji rzeczywiście służyła dywersyfikacji działań. Mamy do czynienia z mniejszością - zaznaczył.

Premier Donald Tusk przekazał, że we wtorek podczas posiedzenia Rady Ministrów minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie tłumaczyła każdy z elementów procedur ws. przyznawania środków z KPO w ramach inwestycji HoReCa; będzie mówiła też o tym, co zrobiła jako nadzorująca resort. Szef rządu zapowiedział, że ewentualne decyzje, w tym personalne ws. przyznawania środków z KPO w ramach inwestycji HoReCa zostaną podjęte po wtorkowej informacji minister.

Dofinansowanie HoReCa z KPO. Komu przysługiwało?

Celem dofinansowania HoReCa w ramach KPO jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury. Sektory te były najbardziej poszkodowane w związku ze skutkami pandemii COVID-19.

Program HoReCa realizowany jest przez pięciu operatorów: Polską Fundację Przedsiębiorczości Szczecin; Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE S.A.) Warszawa; Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków/Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego; Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała; Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kalisz.

Zasady naboru HoReCa ustalono w 2023 r. Wnioski o przyznanie funduszy można było składać w okresie maj-czerwiec oraz lipiec-październik 2024 r. W drugiej rundzie składania wniosków wprowadzono ułatwienia dla ubiegających się o dodatkowe środki, w tym m.in. obniżono do 20 proc. minimalny spadek obrotów liczony rok do roku w latach 2020–2021 (w pierwszym naborze było to 30 proc.).

W niedzielę minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oświadczyła, że to PARP oraz operatorzy odpowiadają za realizację programów związanych z KPO. Z kolei była szefowa PARP Katarzyna Duber-Stachurska we wpisie na portalu LinkedIn zaznaczyła, że PARP jest agencją wykonawczą, nie podejmuje decyzji o programach i nie ustala kryteriów przyznawania dofinansowania.

Również w niedzielę portal money.pl zamieścił odpowiedź Prokuratury, w której wskazała, że jest ona odpowiedzialna za „prowadzenie dochodzeń w sprawie ewentualnych nadużyć finansowych związanych z funduszami UE”. Prokuratura Europejska dodała, że ta sprawa zdecydowanie ją interesuje; prokuratura pozostaje w ścisłym kontakcie z organami krajowymi. (PAP)