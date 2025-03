Opinia Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFaktu

Trzeba przyspieszyć prace nad projektem

Ponad rok temu firmy uzyskały zapewnienie rządzących, że mały ZUS plus zostanie „uzdrowiony” na ich korzyść (dwuletnia karencja). W kwietniu 2024 r. powstał projekt deregulacyjny, zawierający odpowiednie korekty do art. 18c u.s.u.s., jednak dopiero co trafił do Sejmu. W międzyczasie uzbierały się dwie tury poszkodowanych przedsiębiorców. Tych, którzy chcieli ruszyć z kolejnym cyklem ulgi od 1 stycznia 2024 r., należy uznać za przegranych. Mam jednak nadzieję, że projekt szybko przejdzie przez parlament i będzie postanawiał, że zmiany w zakresie małego ZUS plus wchodzą w życie od 1 stycznia 2025 r. W ten sposób udałoby się uratować drugą turę pokrzywdzonych biznesmenów – tych, którzy próbowali daremnie przystąpić do ulgi właśnie od tego dnia. Projekt powinien im pozwolić na wsteczne zgłoszenie do małego ZUS plus właśnie od 1 stycznia br., by nie musieli walczyć w sądach. Dodajmy, że pełny miesięczny ZUS w 2025 r. bez składki zdrowotnej wynosi 1773,96 zł, a w ramach małego ZUS plus kwotę tę można obniżyć nawet do 442,90 zł, zyskując 1331,06 zł miesięcznie i ok. 16 tys. zł rocznie. Dla wielu firm takie pieniądze to być albo nie być.