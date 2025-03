Świadczenie wzrośnie od przyszłego roku z 4 do 7 tys. zł i będzie podlegać waloryzacji, jeśli średni wskaźnik inflacji przekroczy 105 proc. Takie są główne założenia projektu nowelizacji ustawy emerytalnej, którego rozpatrzeniem zajmie się dziś Rada Ministrów.

Generalnie zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości obowiązującej w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu pokrywa. W nowej kwocie 7 tys. zł będzie wypłacany w przypadku zgonu przypadającego od 1 stycznia 2026 r. Resorty pracy i finansów dogadały się też co do tego, że będzie ulegał podwyższeniu – wprawdzie obligatoryjnie, ale nieregularnie i tylko wtedy, jeśli wskaźnik średniej inflacji okaże się wyższy od 105. A dokładnie będzie zależeć od iloczynu średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, podzielonych przez liczbę 100, w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono ostatnią waloryzację, do roku poprzedzającego termin waloryzacji, i liczby 100. Pierwsza podwyżka świadczenia na nowych zasadach nastąpi od 1 marca w tym roku kalendarzowym, w którym wskaźnik średniej inflacji (liczony począwszy od 2026 r.) przewyższy 105. Wskaźnik waloryzacji i przeliczoną kwotę świadczenia zakomunikuje prezes ZUS w Monitorze Polskim co najmniej na siedem dni roboczych przed terminem waloryzacji.

