Zdaniem SN sztuczne oddzielenie w umowie o pracę obowiązków pracowniczych od korporacyjnych nie ma znaczenia dla rozliczenia z ZUS. Od całego przychodu członka zarządu należy więc odprowadzić składki na zasadach ogólnych.

Wynagrodzenie członka zarządu może być określone w różny sposób. Jeśli jest wypłacane jako wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy o pracę, należy je oskładkować na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe m.in. pracowników stanowi przychód. Od wynagrodzenia odprowadzane będą zatem składki na ubezpieczenia społeczne oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Kontrakt menedżerski

Podobnie będzie, jeśli wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie kontraktu menedżerskiego, a więc umowy o świadczenie usług zarządczych. Do takich umów stosuje się przepisy o umowie zlecenia. A zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy systemowej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców również stanowi przychód, jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo w innej umowie o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Kontrakt menedżerski jest więc oskładkowany obowiązkowymi składkami emerytalno-rentowymi, składką wypadkową oraz zdrowotną, natomiast składka na ubezpieczenie chorobowe jest nieobowiązkowa, ponieważ ubezpieczenie to jest dobrowolne.

Bez umowy

Członek zarządu może również pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki bez zawierania żadnej z powyższych umów. W takim przypadku od wynagrodzenia spółka nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne, a jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Części pracownicza i korporacyjna

Zasady określania wynagrodzenia członków zarządu w spółce akcyjnej wyjaśnia art. 378 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z par. 1 rada nadzorcza ustala wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, chyba że statut stanowi inaczej. Z kolei zgodnie z par. 1 walne zgromadzenie może ustalać zasady wynagradzania członków zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń, a także może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki.

Stanowisko Sądu Najwyższego

To, kto ustala wynagrodzenie członka zarządu, jest ważne, na co zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z 8 stycznia 2025 r., sygn. akt II USKP 73/23. W rozpatrywanej przez SN sprawie członkowie zarządu byli zatrudnieni na podstawie umów o pracę. W umowach tych mieli osobno ustalone wynagrodzenie za pracę oraz wynagrodzenie za pełnienie funkcji w zarządzie. Umowy o pracę tych osób dotyczyły zarządzania określonym działem. Ich zadania wynikały nie tylko z pełnienia określonej funkcji, ale również z zawartych umów o pracę. ZUS w zaskarżonej decyzji uznał, że całe wynagrodzenie podlega oskładkowaniu, a podział przyjęty przez spółkę nie ma żadnego znaczenia.

W ocenie sądu pierwszej instancji mimo formalnego rozdziału i powierzenia ubezpieczonym nie tylko funkcji członków zarządu, ale również obowiązków wynikających z zatrudnienia na podstawie umów o pracę, odwołująca się spółka nie wykazała, aby rozdział taki nastąpił faktycznie. Sąd podkreślił, że odmienność zakresów obowiązków „pracowniczych” i „korporacyjnych” polega na tym, że pierwsze zostały sformułowane szczegółowo, a te drugie – bardziej ogólne. Sąd podtrzymał decyzję ZUS.

!Nie ma znaczenia, jak strony podzieliły w umowie o pracę obowiązki członka zarządu. Wyeksponowanie części korporacyjnej nie pozwoli uniknąć opłacenia składek od wynagrodzenia w tym zakresie.

Z kolei sąd drugiej instancji zajął stanowisko przeciwne i uznał, że przychód członków zarządu można podzielić na części pracowniczą i korporacyjną, a oskładkowaniu podlega tylko część pierwsza. Od wyroku tego ZUS wniósł skargę kasacyjną, w wyniku której SN wyrok sądu drugiej instancji uchylił. Uznał, że podział na zadania o charakterze strategicznym należące do kompetencji członków zarządu i na zadania operacyjne (wykonywane na bieżąco) związane ze stosunkiem pracy jest całkowicie sztuczny. Podział ten był niemożliwy do przeprowadzenia w praktyce, co przyznali sami ubezpieczeni. Zdaniem SN te dwa rodzaje obowiązków wzajemnie się przenikają, co wyklucza możliwość ich fizycznego rozdzielenia. Nie było możliwe wyizolowanie obowiązków korporacyjnych z obowiązków pracowniczych. Tak więc podział ze względu na kryteria wskazywane przez odwołującą się spółkę występuje wyłącznie w teorii, bo jest niemożliwy w praktyce.

Kto decydował

SN odwołał się także do cytowanego wyżej art. 378 k.s.h. dotyczącego zasady określania wynagrodzenia członków zarządu. Zwrócił uwagę, że w doktrynie przyjmuje się, iż przepis ten odnosi się do dwóch sytuacji:

gdy członek zarządu pełni swoją funkcję tylko w oparciu o stosunek organizacyjny, będący następstwem powołania do pełnienia funkcji (zdanie pierwsze), albo

obok stosunku organizacyjnego nawiązany jest jakiś stosunek obligacyjny (np. umowa o pracę, kontrakt menadżerski itp.).

W zależności od sytuacji prawnej członka zarządu (bez umowy albo z umową) odmiennie uregulowane jest ustalenie zasad jego wynagradzania. W sprawie rozpatrywanej przez SN żadna część wynagrodzenia członków zarządu nie została ustalona przez walne zgromadzenie, całość mieściła się w postanowieniach umowy o pracę zawartych z reprezentantem rady nadzorczej (także ta określana w umowach jako wynagrodzenie za pełnienie funkcji w zarządzie). Było to zatem wynagrodzenie ze stosunku pracy, a nie wynagrodzenie ze stosunku organizacyjnego ustalone uchwałą walnego zgromadzenia. ©℗