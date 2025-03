W obowiązującym porządku prawnym brak jest możliwości sfinansowania z pieniędzy publicznych transportu chorego z Egiptu do Polski – twierdzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się wyjaśnień.

Rzecznik praw obywatelskich (RPO) dostał informację, że polski obywatel po przebytej w Egipcie operacji ratującej życie ma trudności z transportem sanitarnym do kraju.

Krytyczna sytuacja

– Mimo operacji w związku z pęknięciem tętniaka mózgu stan pacjenta jest nadal krytyczny. Konieczne jest jego dalsze leczenie i przewiezienie do Polski. Niezbędna jest zatem specjalistyczna ewakuacja medyczna, tj. transport lotniczy z pełnym wyposażeniem, lekarzem i aparaturą podtrzymującą życie. Prowadzona jest zbiórka na leczenie i sprowadzenie chorego do Polski. Niemniej sytuacja wymaga natychmiastowego działania – relacjonuje Piotr Mierzejewski, dyrektor zespołu prawa administracyjnego i gospodarczego Biura RPO. Skierował do NFZ prośbę o zajęcie stanowiska oraz wskazanie, czy istnieje możliwość, aby Fundusz sfinansował transport chorego do kraju.

Kiedy NFZ zapłaci za transport pacjenta?

NFZ w odpowiedzi wyjaśnił, że warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych są określone ustawowo. Fundusz może pokryć koszty transportu powrotnego do kraju w sytuacji gdy:

pacjent jest hospitalizowany na terenie jednego z państw UE/EFTA lub Zjednoczonego Królestwa i zostanie spełniona przesłanka ekonomiczna, tj. przewidywany koszt dalszego leczenia za granicą będzie wyższy niż łączny koszt przewidywanego leczenia w Polsce oraz transportu,

na rzecz pacjenta została wydana zgoda prezesa Funduszu na uzyskanie w innym państwie członkowskim UE lub EFTA lub w Zjednoczonym Królestwie świadczenia opieki zdrowotnej albo jego kontynuację – w przypadku świadczeń udzielanych zgodnie z przepisami o koordynacji,

pacjent uzyskał skierowanie prezesa Funduszu do przeprowadzenia poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych – w przypadku leczenia lub badań diagnostycznych należących do świadczeń gwarantowanych, których aktualnie nie wykonuje się w kraju.

– Z uwagi na to, że chory jest hospitalizowany na terenie Egiptu, w obowiązującym porządku prawnym brak jest możliwości sfinansowania ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia transportu pacjenta z Egiptu do Polski – podsumowała Kinga Beda, dyrektor departamentu współpracy międzynarodowej NFZ. ©℗