W przypadku umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności będzie on wynosił dwa dni albo 14 godzin w roku kalendarzowym. Dodatkowo trzeba go obniżyć, jeśli pracownik będzie zatrudniony na część etatu.

Pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 188 kodeksu pracy: dalej: k.p.). Zgodnie z art. 188 par. 4 k.p. regulacje dotyczące zwolnienia wykorzystywanego w godzinach stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin, a więc np. pracowników o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

WAŻNE To pracownik decyduje, czy zwolnienie na opiekę nad dzieckiem (z art. 188 k.p.) wykorzysta w dniach, czy w godzinach. Pracodawca nie może tego uprawnienia ograniczyć w regulacjach wewnętrznych.

To pracownik decyduje, czy wykorzysta zwolnienie na dni, czy na godziny – nie można tego uprawnienia ograniczyć w regulacjach wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy. Pracownik dokonuje wyboru w pierwszym wniosku składanym o to zwolnienie w danym roku kalendarzowym. Wybór raz dokonany wiąże pracownika do końca danego roku kalendarzowego także przy zmianie pracodawcy. [przykład 1]

Przykład 1

Nieproporcjonalnie do okresu zatrudnienia Zatrudniliśmy pracownika w połowie grudnia 2024 r. na trzy miesiące (do 15 marca 2025 r.). Nie będziemy przedłużać umowy. Wiemy, że po zakończeniu pracy u nas, od kwietnia pracownik podejmie zatrudnienie u innego pracodawcy. Pracownik złożył wniosek o udzielenie jednego dnia zwolnienia na podstawie art. 188 k.p. Pracodawca ma wątpliwość, czy może go udzielić. Zwolnienie to przypisane jest do roku kalendarzowego łącznie u wszystkich kolejnych pracodawców, nie jest rozliczane proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. Jeżeli pracownik złoży o nie wniosek opiewający na pełny jego wymiar, to należy mu go udzielić, mimo że okres zatrudnienia u tego pracodawcy w 2025 r. będzie obejmował jedynie 2,5 miesiąca.

Przepisy szczególne

Jak wynika z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji), czas pracy osoby niepełnosprawnej uzależniony jest od orzeczonego stopnia niepełnosprawności i wynosi:

maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo – w odniesieniu do osób o lekkim stopniu niepełnosprawności;

maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo – dla osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Stosowanie norm szczególnych dla osób niepełnosprawnych nie ma jednak bezwzględnego charakteru. Nie stosujemy ich:

do osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu,

w sytuacji, gdy na wniosek niepełnosprawnego pracownika lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Może się zatem zdarzyć, że do pracownika, który ma orzeczony np. umiarkowany stopień niepełnosprawności, pracodawca będzie stosował ogólne normy czasu pracy w związku z rodzajem pracy lub – ewentualnie – zgodą lekarza.

Zwolnienie w dniach…

Jeśli pracownik wybierze wykorzystywanie zwolnienia z art. 188 k.p. w dniach, będzie miał prawo do pełnych dwóch dni wolnych z rozkładowych dni pracy. Nie ma znaczenia liczba godzin pracy zaplanowanych na te dni, wymiar czasu pracy czy normy czasu pracy obowiązujące pracownika. [przykład 2]

Przykład 2

Na pół etatu Pracownik o znacznym stopniu niepełnosprawności zatrudniony w połowie pełnego wymiaru czasu pracy ma zaplanowaną pracę na 7 godzin we wtorek i 7 godzin w środę. Złożył na te dwa dni wniosek o opiekę nad dzieckiem na podstawie art. 188 k.p. Ograniczenia z art. 15 ustawy o rehabilitacji wskazują na górne granice liczby godzin pracy na dobę i w tygodniu. Nie wskazują na proporcjonalne pomniejszanie maksymalnej liczby dobowej godzin pracy przy zatrudnieniu niepełnoetatowym. Możliwe jest zatem stosowanie wskazanego rozkładu. Pracownik wybrał zwolnienie w dniach, a zatem udzielane jest na pełne dni pracy, w pełnym wymiarze zaplanowanych na te dni godzin do przepracowania. Mimo zatrudnienia niepełnoetatowego wymiar czasu pracy do przepracowania pomniejszy się w związku z tym aż o 14 godzin.

Pracownik niepełnosprawny może uzyskać zgodę lekarza na pracę w systemie równoważnym z zachowaniem norm odrębnych z ustawy o rehabilitacji. W takiej sytuacji jego dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin (chyba że lekarz wskazałby na niższy wymiar maksymalny), przy odpowiednio niższej liczbie godzin pracy w innych dniach lub mniejszej liczbie dni pracy w okresie rozliczeniowym i uśrednieniu w oparciu o normy wynikające z ustawy o rehabilitacji (7 godzin na dobę), a nie k.p. [przykład 3]

Przykład 3

System równoważny za zgodą lekarza Pracownik o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pracuje za zgodą lekarza w systemie równoważnym. Praca planowana jest głównie po 12 godzin dziennie. Wykorzystując dwa dni opieki nad dzieckiem, uzyska łącznie aż 24 godziny płatnego zwolnienia od pracy. Realizując zwolnienie w godzinach, miałby zaś łącznie prawo do 14 godzin zwolnienia w roku.

…i w godzinach

Odnosząc się do zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w godzinach dla pracownika niepełnosprawnego, należy odwołać się przede wszystkim do art. 188 par. 4 k.p. Zgodnie z nim art. 188 par. 1 i 3 k.p. w zakresie zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

Odpowiednie stosowanie oznacza stosowanie nie bezpośrednio regulacji o 16-godzinnym zwolnieniu, ale konieczność dostosowania jej do dobowej normy czasu pracy. Wynika z tego, że gdy pracownik:

ma lekki stopień niepełnosprawności, nic się nie zmienia – ma on prawo do 16 godzin zwolnienia rocznie;

ma umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności – ma on prawo rocznie do 14 godzin zwolnienia.

Warto na marginesie zauważyć, że obecna treść art. 188 k.p. obowiązuje od 26 kwietnia 2023 r. Przedtem w art. 188 k.p. nie było żadnego odniesienia do norm czasu pracy i niezależnie od tych norm przyjmowano wówczas 16-godzinne zwolnienie. [przykład 4]

Przykład 4

Ważna treść wniosku Pracownik o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności złożył wniosek o siedmiogodzinne zwolnienie na opiekę nad dzieckiem, podając jego datę. Czy w ten sposób wnioskuje o zwolnienie w godzinach, czy w dniach, skoro pracuje w pełnym wymiarze po 7 godzin dziennie? Zwolnienie godzinowe najczęściej wykorzystywane jest na część dnia pracy. Nie oznacza to jednak, że zawsze musi obejmować część rozkładowej liczby godzin na dany dzień. Możliwe jest zatem udzielenie godzinowego zwolnienia obejmującego cały dzień pracy. Skoro pracownik jasno odniósł się w pierwszym wniosku o udzielenie zwolnienia z art. 188 k.p. w godzinach, to mimo że zwolnienie faktycznie obejmuje pełny dzień pracy, nie można traktować go jako zwolnienia w dniach.

Zwolnienie w godzinach może być wykorzystywane nie tylko na początku lub na końcu dnia pracy, ale również w środku. Oczywiście taki sposób realizacji uprawnienia może zwiększać trudności w organizacji pracy, niemniej skoro nie został wyłączony w przepisach, to nie może tego również zrobić pracodawca. Odmowa udzielenia zwolnienia na opiekę nad dzieckiem uzasadniona trudnościami organizacji pracy z tego powodu stanowi naruszenie przepisów zagrożone grzywną.

Niepełny wymiar czasu pracy

Przy zwolnieniu godzinowym udzielanym osobie zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy następuje przeliczenie wymiaru proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. Przy obliczeniach niepełną godzinę zwolnienia od pracy trzeba zaokrąglić w górę do pełnej godziny. Zaokrąglenie w górę do pełnej godzin następuje niezależnie od wymiaru wyliczonej liczby godzin „po przecinku”.

Trzeba podkreślić, że nie stosuje się żadnego przeliczenia w razie wyboru przez niepełnoetatowca korzystania ze zwolnienia w dniach. [przykłady 5 i 6]

Przykład 5

Zaokrąglanie do pełnej godziny Pracownik o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pracuje na 1/4 etatu po 1 godz. 45 min dziennie. Wybierając zwolnienie w dniach, uzyska 2 pełne dni zwolnienia, razem 3 godz. 30 min. Przy zwolnieniu godzinowym uzyska 4 płatne godziny nieobecności (14 x ¼, wynik zaokrąglamy w górę do pełnej godziny).

Przykład 6

Na zasadach ogólnych Zatrudniamy 4 osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności na 1/4, 1/8, 1/10 oraz 1/14 etatu. Ile wyniesie wymiar godzinowy zwolnień na opiekę nad dzieckiem tych osób? Wskazane osoby mają rocznie prawo do:¼ etatu – 4 godzin zwolnienia,1/8 etatu – 2 godzin zwolnienia,1/10 etatu – 2 godzin zwolnienia (1,6 godziny zaokrąglamy w górę do pełnej godziny),1/14 etatu – 2 godziny zwolnienia (1,14 godziny zaokrąglamy w górę do pełnej godziny).

Przepisy w żaden sposób nie odnoszą się do kwestii zwolnień w godzinach przy zmianie wymiaru czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego. Taka zmiana musi się jednak wiązać z przeliczeniem okresu zatrudnienia w poszczególnych wymiarach czasu pracy.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej uznaje, że przy zmianie wymiaru etatu należy oddzielnie ustalić liczbę godzin zwolnienia od pracy przysługujących dla danego etatu, uwzględniając przy tym liczbę godzin już wykorzystanych przed zmianą etatu przez ich odjęcie od przysługującej puli godzin zwolnienia na aktualnym etacie. [przykłady 7 i 8]

Przykład 7

Zmniejszenie… Pracownik o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pracował do końca stycznia 2025 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, a od początku lutego 2025 r. jest zatrudniony w połowie pełnego wymiaru czasu pracy. W styczniu wykorzystał 5 godzin opieki nad dzieckiem. Po zmianie etatu pracownik ma prawo do 7 godzin zwolnienia rocznie. Z tego wymiaru wykorzystał już 5, a zatem pozostały mu 2 godziny.

Przykład 8

…i zwiększenie etatu Pracownik o lekkim stopniu niepełnosprawności pracował na pół etatu i podczas tej pracy wykorzystał pełne 8 godzin zwolnienia. Od marca na skutek zmiany umowy o pracę pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik ma jeszcze w tym roku prawo do 8 godzin zwolnienia.

Uzyskanie orzeczenia w tracie roku

Wątpliwości pracodawców budzić może sytuacja, w której korzystający ze zwolnienia godzinowego pracownik uzyskuje lub traci umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w trakcie roku. W takich sytuacjach, uważam, że należy odpowiednio przyjąć sposób ustalania liczby godzin stosowany przy zmianie wymiaru czasu pracy. [przykład 9]

Przykład 9

Dodatkowe godziny Pracownik uzyskał w marcu umiarkowany stopień niepełnosprawności, wcześniej (w styczniu i lutym) zdążył wykorzystać 12 godzin zwolnienia na opiekę nad dzieckiem. Po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym zmieniają się jego normy czasu pracy – dobowa wynosi 7 godzin i w związku z tym roczny wymiar zwolnienia z art 188 k.p. wynosi 14 godzin. Skoro wykorzystał już 12 godzin zwolnienia, to może jeszcze wykorzystać 2 godziny. ©℗