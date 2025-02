Złożyłam do sądu odwołanie od decyzji zobowiązującej mnie do zwrotu zasiłku chorobowego. Odwołania nie podpisałam jednak własnoręcznie. Obawiam się teraz, czy nie jest to brak formalny uniemożliwiający rozpoznanie odwołania przez sąd?

W tego rodzaju przypadkach sąd powinien wyznaczyć w sprawie posiedzenie przygotowawcze, na które wezwie stronę w celu usunięcia braków formalnych złożonego odwołania, tj. w celu złożenia własnoręcznego podpisu. Tak wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.).

Elementy, jakie powinno zawierać odwołanie od decyzji ZUS, zostały określone w art. 47710 par. 1 k.p.c. Zgodnie z nim powinno zawierać:

oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia,

zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie,

podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika ubezpieczonego.

Dodatkowo, zgodnie z art. 126 par. 1 k.p.c., każde pismo procesowe powinno zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników.

WAŻNE Stronę wnoszącą odwołanie od decyzji ZUS powinno się wezwać do usunięcia jego braków tylko wtedy, gdy uniemożliwiają one przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego z udziałem strony składającej pismo.

Niepodpisanie pisma stanowi brak formalny uniemożliwiający nadanie sprawie dalszego biegu. W takim przypadku wzywa się stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do jego uzupełnienia w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym upływie terminu zwraca się pismo stronie, a pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków.

Jednak w sprawach ubezpieczeń społecznych formalizm jest ograniczony. Ma do nich bowiem zastosowanie art. 467 par. 31 i 32 k.p.c. Zgodnie z nimi stronę wnoszącą pismo wszczynające postępowanie (w tym przypadku – odwołanie od decyzji ZUS) wzywa się do usunięcia jego braków tylko wtedy, gdy braki te uniemożliwiają przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego z udziałem strony wnoszącej pismo.

Warto zwrócić uwagę, że cele posiedzenia przygotowawczego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zostały poszerzone w porównaniu ze zwykłym postępowaniem procesowym. Uwzględniają one bowiem specyfikę tej kategorii spraw poprzez złagodzone podejście do braków formalnych i merytorycznych pozwu (odwołania) oraz mniej restrykcyjne podejście do dopuszczania przez sąd dowodów z urzędu. Posiedzenie przygotowawcze również może służyć usunięciu braków pisma wszczynającego postępowanie w zakresie niezbędnym do nadania sprawie prawidłowego biegu – tak jak w opisywanym przypadku. ©℗