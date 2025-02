Prowadzę działalność gospodarczą. Po godzinach pracy mojego punktu usługowego chciałem sprawdzić stan szyldu na ścianie budynku. Upadłem i złamałem nogę, co wymagało wielomiesięcznej rehabilitacji. Zdaniem ZUS zdarzenie nie miało związku z działalnością gospodarczą, a ponadto miało miejsce po godzinach pracy. ZUS odmówił mi prawa do jednorazowego odszkodowania i zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego. Czy jest szansa na zmianę decyzji przez sąd?

Tak, w opisywanej sytuacji można liczyć na zmianę decyzji, ponieważ zdarzenie ma związek z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 8 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: ustawa zasiłkowa) za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

WAŻNE Aby uznać, że przedsiębiorca uległ wypadkowi przy pracy, zdarzenie musi pozostawać w funkcjonalnym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie musi ono zatem wystąpić np. w godzinach pracy punktu usługowego.

Ubezpieczeni, których niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku przy pracy, są uprawnieni do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, a więc w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Ponadto mogą nabyć prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgodnie z art. 11 ustawy wypadkowej ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Okoliczności te stwierdza ZUS.

W opisywanej sytuacji warto odwołać się do wyroku Sądu Rejonowego w Elblągu z 4 października 2023 r., sygn. akt IV U 480/21, w którym sąd rozpatrywał odwołanie przedsiębiorcy od decyzji o odmowie prawa do jednorazowego odszkodowania. W analizowanej przez sąd sytuacji przedsiębiorca również dokonywał drobnej naprawy budynku po godzinach pracy. Zdaniem sądu przedsiębiorca wykonywał zwykłe czynności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Sąd podkreślił, że dbałość o lokal, w którym prowadzi się działalność, jest zwykłą czynnością związaną z prowadzoną działalnością. Ponadto sąd na podstawie opinii biegłych uznał, że przedsiębiorca doznał stałego uszczerbku na zdrowiu i przyznał mu jednorazowe odszkodowanie.

Także zatem w opisywanym przypadku okoliczności wypadku nie mogą wykluczać prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Czynności przedsiębiorcy pozostawały bowiem w funkcjonalnym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. ©℗