O konsultacjach szefów parlamentów poinformowano na profilu Polski 2050 w serwisie X. „Z inicjatywy marszałka Szymona Hołowni dziś o 14:00 ruszają pierwsze konsultacje przewodniczących parlamentów poświęcone bezpieczeństwu naszego regionu i sytuacji wokół Ukrainy” - podano.

Wojna w Ukrainie. Kto weźmie udział w konsultacjach szefów parlamentów? W jakiej formule odbędzie się spotkanie?

Przekazano, że spotkanie odbędzie się w formule online. Na zaproszenie marszałka w konsultacjach udział wezmą szefowie parlamentów: Estonii - Lauri Hussar, Szwecji - Andreas Norlén, Danii - Søren Gade, Norwegii - Masud Gharahkhani, Finlandii - Jussi Halla-aho, Czech - Markéta Pekarová Adamová oraz Ukrainy - Rusłan Stefanczuk.

„Polska konsekwentnie buduje swoją pozycję jako państwo północnej Europy, zaangażowane w bezpieczeństwo i przyszłość sąsiadów” - zaznaczyła Polska 2050.

Trump już przygotowuje spotkanie Zełenskiego z Putinem w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie

Po piątkowym spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem i poniedziałkowych rozmowach Trumpa z prezydentem Ukrainy i liderami europejskimi kolejnym etapem ma być zaaranżowanie spotkania Zełenski-Putin.

We wtorek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt potwierdziła, że przywódca Rosji zgodził się na spotkanie z ukraińskim liderem. Dodała, że sekretarz stanu USA Marco Rubio, wiceprezydent J.D. Vance i specjalny wysłannik prezydenta Steve Witkoff mają koordynować działania z Ukrainą i Rosją, aby do spotkania Putina i Zełenskiego doszło jak najszybciej.

Leavitt podkreśliła, że po spotkaniu dwustronnym może odbyć się szczyt trójstronny, z udziałem prezydenta Trumpa.