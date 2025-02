Uchwalone przez Sejm ustawy trafiły już do Senatu. Pierwsza - dotycząca cudzoziemców - m.in. usprawni ich zatrudnianie. Z kolei ustawa o promocji zatrudniania wprowadza np. pożyczkę edukacyjną oraz dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających emerytów.

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Procedura wydawania przez wojewodów zezwoleń na pracę obcokrajowcom będzie całkowicie elektroniczna – zaczynając od złożenia wniosku, aż po odbiór decyzji. Takie rozwiązanie wprowadza uchwalona na ostatnim posiedzeniu przez Sejm ustawa z 21 lutego 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cyfryzacja procesu wydawania zezwoleń ma usprawnić jego przebieg oraz skrócić terminy związane z oczekiwaniem na ten dokument. Dodatkowo wojewoda będzie mógł odmówić wydania zezwolenia pracodawcy, jeśli nie prowadzi on działalności uzasadniającej zatrudnienie pracownika z innego kraju. Ponadto ustawa zaostrza sankcje za nielegalne zatrudnianie obcokrajowców i pozwala powiatom ograniczać możliwość powierzania im pracy w konkretnych branżach. Nowe przepisy przewidują też możliwość realizowania programów integracyjnych dla cudzoziemców, a publiczne służby zatrudnienia będą mogły tworzyć wyspecjalizowane punkty wspierania ich na rynku pracy. Teraz ustawę będą omawiać senatorowie, a wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Sejm za reformą rynku pracy

Osoba będzie mogła zarejestrować się jako bezrobotna w dowolnym powiatowym urzędzie pracy, a nie tym właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Tak przewiduje ustawa z 21 lutego 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która została na ostatnim posiedzeniu przyjęta przez Sejm. Poza zniesieniem wspomnianej rejonizacji w rejestracji w pośredniaku, zakłada ona m.in. rozszerzenie możliwości uzyskania bonu na zasiedlenie przez osoby, które skończyły 30 lat, oraz dostępu do pieniędzy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia przez osoby, które świadczą usługi na umowach cywilnoprawnych.

Ponadto ustawa wprowadza nowe instrumenty wsparcia takie jak pożyczka edukacyjna oraz dofinansowanie dla pracodawcy do wynagrodzenia osoby w wieku emerytalnym (do połowy wysokości najniższej pensji). Z kolei pracownicy powiatowych i wojewódzkich urzędów będą mieli prawo do dodatku motywacyjnego w wysokości do 1000 zł miesięcznie. Uchwaloną przez posłów ustawą, która docelowo ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 475 ze zm.), zajmie się teraz Senat.