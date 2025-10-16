Gazeta informuje, że poznała treść dokumentu pt. „Zachować pokój. Mapa drogowa gotowości obronnej do 2030 r.”. Dodaje, że to „wielki plan inwestycji zbrojeniowych w UE”, który 16 października ma ogłosić KE.

Unia szykuje plan obronny

„Z tonu dokumentu wynika, że Komisja chce, by siły zbrojne krajów członkowskich były w stanie przewidywać wszelkie kryzysy związane z obronnością, w tym działania wojenne o wysokiej intensywności, przygotowywać się do nich i reagować na nie” – pisze „GW”.

Wymaga to, jak czytamy, „rozwoju zdolności niezbędnych do prowadzenia nowoczesnych działań wojennych” i musi być „dostosowane do wymagań pól bitewnych przyszłości, zgodnie ze zmieniającym się charakterem działań wojennych”.

„GW”, powołując się na dokument podaje m.in., że projekty ochrony wschodniej flanki NATO, czyli w dużej mierze polskiej granicy wschodniej, będą miały priorytet. „Unia chce też ochrony żeglugi na Bałtyku i Morzu Czarnym, której zagraża m.in. rosyjska flota cieni, chce chronić granice lądowe krajów graniczących z Rosją i Białorusią, a także ich przestrzeń powietrzną” – pisze.

Jak czytamy, po nalocie rosyjskich dronów na Polskę 9 września „priorytetowo traktowany jest mur antydronowy, który ma chronić Unię przed tego typu zagrożeniami”. Redakcja podaje, że „sprawa jest pilna, dlatego pierwsze przetargi na systemy antydronowe mają zostać rozpisane na początku 2026 r., a mur ma osiągnąć wstępną gotowość operacyjną pod koniec przyszłego roku”.