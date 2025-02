Z 2520 zł do 2610,72 zł wzrośnie od przyszłego miesiąca świadczenie, do którego prawo mają renciści socjalni, będący całkowicie niezdolni do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Jego wysokość będzie zwaloryzowana o wysokość inflacji.

Chodzi o dodatek dopełniający, który został wprowadzony w wyniku ubiegłorocznej nowelizacji ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2194 ze zm.). Zgodnie z jej art. 6a wynosząca 2520 zł kwota tego świadczenia podlega corocznej waloryzacji od marca o wysokość inflacji za poprzedni rok i jest ogłaszana przez prezesa ZUS. Ponieważ, jak podał GUS, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2024 r. wzrósł o 3,6 proc., o tyle też podniesiony zostanie dodatek dopełniający. W efekcie od przyszłego miesiąca będzie wynosił 2610,72 zł i taka jego kwota została podana w komunikacie prezesa ZUS z 14 lutego 2025 r. w sprawie kwoty dodatku dopełniającego (M.P. poz. 133).

Co jednak istotne, chociaż wspomniane świadczenie obowiązuje od 1 stycznia br., to żaden rencista socjalny spełniający warunki do jego uzyskania – a są nimi całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji – jeszcze go nie otrzymał. Przepisy przewidują bowiem, że pierwsze wypłaty dodatku dopełniającego ruszą dopiero w maju br. w terminach płatności rent socjalnych, z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące. Jednocześnie osoby, które w dniu wejścia w życie dodatku miały orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji, nie musiały składać o niego wniosku, bo ZUS przyznaje im go z urzędu. Natomiast pozostali renciści socjalni muszą dopełnić tej formalności, o ile zostanie w stosunku do nich orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji (wtedy też otrzymają dodatek z wyrównaniem, ale od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie). W praktyce oznacza to, że gdy w maju zaczną się już wypłaty, to za styczeń i luty rencistom socjalnym będzie przysługiwać dodatek w wysokości 2520 zł, a za marzec i kolejne miesiące będzie to już 2610,72 zł. Przy czym w rzeczywistości będą one niższe, ponieważ ZUS będzie od kwoty świadczenia odliczał składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.