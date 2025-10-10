Sędziego Pałkę na stanowisko podsekretarza stanu w MS powołał premier Donald Tusk na wniosek ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. „Powołanie to kończy proces kompletowania kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości” - oświadczył cytowany w komunikacie resortu minister Żurek.

„Z satysfakcją mogę powiedzieć, że mamy zespół doświadczonych, kompetentnych i oddanych służbie publicznej osób. Sędzia Pałka, z którym znam się jeszcze z czasów prac w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, to wybitny profesjonalista z ogromnym dorobkiem. Jego doświadczenie i zaangażowanie będą nieocenione w realizacji zadań, które stoją obecnie przed resortem. Jednocześnie to osoba wyjątkowo szczera i zaufana, którą niezwykle cenię i jestem wdzięczny za podjęcie się współodpowiedzialności za tak trudną misję” – dodał Żurek.

Jak poinformowało MS sędzia Sławomir Pałka ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1999–2002 odbył aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. W 2002 r. złożył egzamin sędziowski i został powołany na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Strzelinie. Nominację na urząd sędziego tego Sądu otrzymał w 2005 r.

W latach 2006-2009 r. był delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w MS – Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji. „Zajmował się m.in. przygotowaniem regulacji dotyczących tworzonego wówczas Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, który stał się podstawą funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Nadzorował również sieć zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, podległych MS” - przypomniano.

Sędzia Pałka przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Oławie. W latach 2014–2018 był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, w tym członkiem jej prezydium, a także pełnił funkcję zastępcy rzecznika prasowego Rady.

Jak przekazało MS „zakres obowiązków i obszarów odpowiedzialności nowego wiceministra zostanie potwierdzony w najbliższym czasie”.

Nowy minister - cytowany wkomunikacie - powiedział, że Ministerstwo Sprawiedliwości „to jeden z kluczowych resortów w państwie – miejsce, gdzie zapadają decyzje mające realny wpływ na prawa i bezpieczeństwo obywateli” i rozpoczęcie pracy na stanowisku wiceszefa MS to dla niego „ogromna odpowiedzialność i zaszczyt”. „Tym bardziej cieszę się, że mogę dołączyć do zespołu doświadczonych i zaangażowanych ekspertów, którzy od lat pracują na rzecz sprawnego i sprawiedliwego systemu wymiaru sprawiedliwości. Mam świadomość w jak ważnym momencie w historii wymiaru sprawiedliwości się teraz znajdujemy. Nie boję się tego wyzwania” – powiedział Pałka.

Obecnie w kierownictwie MS jest czworo wiceministrów. Poza sędzią Pałką są to: Arkadiusz Myrcha, Maria Ejchart oraz sędzia Dariusz Mazur. (PAP)