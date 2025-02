Osoby służące w armii będą otrzymywać uposażenie zasadnicze – w zależności od stopnia wojskowego – w przedziale od 6,4 tys. zł brutto do 22 tys. zł brutto. Dostaną też wyrównanie od 1 stycznia 2025 r. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Dokument trafił do konsultacji społecznych.

Przepisy przewidują podwyższenie stawek w poszczególnych grupach uposażenia zasadniczego średnio o 5–7 proc. W odróżnieniu od nauczycieli, którzy również otrzymali w tym roku 5 proc. podwyżki, wzrost płac w przypadku wojskowych jest zróżnicowany. Wyniesie od 400 zł brutto dla szeregowych, przez 500 zł brutto dla podoficerów, do 1100 zł brutto dla generała – w stosunku do stawek uposażeń zasadniczych obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. Najniższe uposażenie zasadnicze żołnierza zawodowego wzrosłoby z 6000 zł brutto do 6400 zł brutto, tj. o 400 zł.

Dlaczego dowódca powinien mieć wpływ na podwyżki

– Różnice w podwyżkach między szeregowymi, podoficerami a oficerami były niemal zawsze. Problem jednak w tym, że tyle samo dostaje np. szeregowy liniowy operacyjny i szeregowy w Warszawie na stanowisku kierowcy lub stacji obsługi, który na dodatek przychodzi do służby na godz. 7.30 i wychodzi o godz. 15.30. Podwyżki idą w złym kierunku – mówi gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych.

– Jako dowódca kompanii czołgów dostawałem tyle samo co inny żołnierz, który służy w sztabie generalnym, a ja przebywałem na mrozie i spałem pod sprzętem wojskowym. Dowódcy wojskowi powinni mieć wpływ na to, komu dajemy 400 zł podwyżki, a komu tylko 100 zł. Taka zmiana w prawie zmobilizowałaby wielu żołnierzy do służby w wojskach liniowych. Dziwię się dowódcom, że godzą się na taką urawniłowkę. Powinno im zależeć na swoich żołnierzach, którymi dowodzą – dodaje.

Dodatki dla żołnierzy za długoletnią służbę też w górę

Resort obrony narodowej podkreśla, że podwyższenie poszczególnych stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych pociągnie za sobą również podwyższenie otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych dodatków za długoletnią służbę wojskową. Dlatego ustalono poszczególne stawki uposażeń zasadniczych na takim poziomie, aby podwyżka tych kwot i dodatku za długoletnią służbę wojskową łącznie nie przekroczyła określonego na 2025 r. wzrostu funduszu uposażeń. Projekt rozporządzenia ma wejść w życie z dniem następującym po dacie jego ogłoszenia. Wyższe uposażenia będą wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r. ©℗