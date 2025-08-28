1 mln dolarów dla Mołdawii od Polski

Polska przekazała milion dolarów na rzecz mołdawskiego Funduszu Redukcji Wrażliwości Energetycznej - poinformowało w czwartek MSZ. To wyraz solidarności i bezpośrednie wsparcie dla mieszkańców Mołdawii mierzących się z konsekwencjami kryzysu energetycznego - podkreślił resort.

Resort dyplomacji podkreślił w komunikacie, że polskie wsparcie EVRF „to nie tylko reakcja na pilne potrzeby społeczne, ale także działanie ukierunkowane na zwiększanie stabilności energetycznej Republiki Mołdawii oraz krok w kierunku budowania odporności społeczeństwa mołdawskiego na przyszłe kryzysy”. MSZ przypomniało, że rząd Mołdawii, przy wsparciu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), powołał w 2022 r. Fundusz Redukcji Wrażliwości Energetycznej (EVRF), aby zaradzić kryzysowi energetycznemu.

Fundusz Redukcji Wrażliwości Energetycznej (EVRF)

„Celem ustanowienia Funduszu było zminimalizowanie negatywnego wpływu wzrostu cen centralnego ogrzewania, gazu ziemnego i energii elektrycznej na mołdawskie rodziny. Od początku swojego istnienia EVRF udzielił wsparcia ponad 895 000 mołdawskich gospodarstw domowych (75 proc. ogółu), znacznie łagodząc rekompensatami negatywne efekty rosnących cen energii na ich budżet” - zwróciło uwagę MSZ.

Program polskiej pomocy realizowany przez MSZ wspiera administrację mołdawską we wdrażaniu reform, które wynikają z przygotowań Mołdawii do członkostwa w UE, budowy silnych instytucji, rozwoju krajowych i lokalnych systemów zarządzania kryzysowego oraz rozwoju polityki miejskiej.

Mołdawia w europejskim systemie energetycznym

Od 2022 r. mołdawska sieć jest podłączona do europejskiej kontynentalnej sieci energetycznej. W latach 2021-2024 UE przekazała 240 mln euro na rzecz wsparcia mołdawskiego systemu energetycznego. W sezonie grzewczym 2023-2024 ponad 750 tys. gospodarstw domowych skorzystało z rekompensat w ramach wspieranego przez UE EVRF.

W lutym b.r. UE w porozumieniu z władzami Mołdawii zdecydowała się przekazać 250 mln euro na wsparcie systemu energetycznego i pomoc mołdawskim konsumentom oraz dodatkowo 60 mln euro dla separatystycznego regionu Naddniestrza, które zostało odcięte od gazu po tym, gdy 1 stycznia rosyjski koncern Gazprom wstrzymał dostawy. Władze Naddniestrza odrzuciły propozycję, by nie narazić się Rosji; w połowie lutego węgierskie MSZ poinformowało, że na prośbę Moskwy gaz do regionu dostarczać będzie węgierska firma.

W środę premier Donald Tusk, razem z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, uczestniczył w Kiszyniowie w obchodach 34. rocznicy niepodległości Mołdawii. Unijni przywódcy rozmawiali z prezydent Maią Sandu o integracji z UE, kwestiach dotyczących wojny w Ukrainie, bezpieczeństwie regionu oraz zagrożeniach hybrydowych ze strony Rosji. Wizyta europejskich liderów była też wyrazem wsparcia dla proeuropejskiego kursu Kiszyniowa, szczególne w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych w tym kraju. (PAP)