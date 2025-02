Ministerstwo Infrastruktury przychyla się do stanowiska Forum Związków Zawodowych i skraca planowany termin, w którym pracodawcy muszą dostosować do nowych wymogów punkty socjalno-sanitarne znajdujące się na krańcach linii komunikacyjnych.

Wymagania dla pomieszczeń do spożywania posiłków i sanitarnych wynikają z przepisów wprowadzonych 20 kwietnia 2022 r. Wówczas weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury z 16 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 125). Zgodnie z nim pomieszczenia do spożywania posiłków i pomieszczenia sanitarne znajdujące się na krańcach linii komunikacyjnych powinny być odpowiednio wyposażone (m.in. w środki higieny osobistej i oświetlenie) oraz przyłączone do sieci energetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej. Na mocy rozporządzenia pracodawcy mieli dostosować się do wymogów wynikających z tych regulacji w ciągu 36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. To by oznaczało, że obowiązek ten powinien zostać spełniony do 20 kwietnia 2025 r.

Przesuwanie terminu

MI w związku z postulatami części firm, które wskazywały na przeszkody organizacyjne i formalne w zapewnieniu zgodności z nowymi regulacjami (pisaliśmy o tym: „Socjalki i sanitariaty na pętlach dopiero za trzy lata”, DGP nr 10/2025) zaproponowało wydłużenie tego terminu o kolejne 36 miesięcy, czyli do 20 kwietnia 2028 r.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji rozporządzenia resort infrastruktury wskazywał, że pomimo podjęcia działań zmierzających do realizacji obowiązku w wielu miejscach punkty socjalno-sanitarne dla kierowców nie zostaną dostosowane do wymagań rozporządzania w wymaganym terminie, co może spowodować konieczność wprowadzenia korekt trasowania linii lub innych zmian w organizacji pracy kierowców. „Taka sytuacja niewątpliwie może negatywnie wpłynąć na organizację publicznego transportu w Polsce, a nawet ograniczyć jego dostępność dla mieszkańców” – wskazywało MI.

Uwagi do projektu w ramach konsultacji publicznych zgłosiło Forum Związków Zawodowych. Wskazywało w nich, że trzyletni okres dany przewoźnikom i operatorom publicznego transportu zbiorowego na dostosowanie infrastruktury do obowiązującego stanu prawnego był wystarczający. FZZ zaznacza przy tym, że ok. 95 proc. zarządzających publicznym transportem zbiorowym poradziło sobie z tym zadaniem i u nich punkty sanitarno-socjalne dla kierowców już działają. Zdaniem FZZ o przedłużenie terminu wnioskuje „niewielka grupa malkontentów”. „Prace nad tym projektem trwały prawie 10 lat. Obecnie można stwierdzić, że po 150 latach transportu zbiorowego w Polsce wreszcie kierowca i motorniczy będą mieli prawo do skorzystania z toalety i podstawowych warunków socjalno-higienicznych” – stwierdza Dorota Gardias, przewodnicząca FZZ, w piśmie do MI.

Ministerstwo Infrastruktury wsłuchuje się w głos związków zawodowych

„W wyniku uwag zgłoszonych w procesie legislacyjnym w projektowanym rozporządzeniu zostanie skrócony zaproponowany okres wydłużenia na dostosowanie lub utworzenie punktów socjalno-sanitarnych dla kierowców zawodowych” – odpowiada w piśmie do FZZ Stanisław Bukowiec, sekretarz stanu w resorcie infrastruktury. Wiceminister wskazuje, że termin ten zostanie ustalony na 31 grudnia 2025 r.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. ©℗