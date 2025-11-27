Portal DOM – narzędzie do sprawdzania realnych cen mieszkań

Nowelizacja ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw przewiduje stworzenie portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami (DOM). Zainteresowani będą mogli znaleźć w nim informacje dotyczące realnego poziomu cen transakcyjnych, co ma zwiększyć przejrzystość rynku i ułatwić nabywcom podejmowanie decyzji o zakupie nieruchomości.

Nowelizacja zakłada, ze katalog transakcji dostępnych w portalu nie będzie obejmować m.in. tzw. umowy dożywocia. W przypadku domów jednorodzinnych informacja dotycząca liczby pokoi i powierzchni użytkowej ustalana będzie na podstawie oświadczeń przenoszących własność.

Jak działa portal DOM i jakie dane będą dostępne?

Ustawa przewiduje, że użytkownicy będą mogli filtrować dane z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju nieruchomości, powierzchni użytkowej, liczby pokoi, a także tego, czy do transakcji doszło na rynku pierwotnym, czy wtórnym. Wynik wyszukiwania ma być prezentowany na mapie.

Dane będą przedstawiane zbiorczo, np. w formie informacji o średniej cenie lub medianie, z zachowaniem prywatności stron transakcji. Statystyki będą generowane tylko przy odpowiednio dużej liczbie, co najmniej 6 transakcjach.

Gromadzone przez portal DOM informacje mają pochodzić z trzech źródeł: ewidencji Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG), z której pozyskiwane będą dane na temat rynku pierwotnego; informacji przekazywanych przez deweloperów i inne profesjonalne podmioty zajmujące się sprzedażą nieruchomości; aktów notarialnych dotyczących zarówno transakcji na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, które zapewniać będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Portal ma być prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jego uruchomienie przewidziane jest po upływie 20 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. (PAP)