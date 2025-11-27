Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ma na celu m.in. zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Młodzi kierowcy pod nadzorem, obowiązkowe kaski na rowerze

Nowe przepisy przywracają możliwość wydawania prawa jazdy kat. B osobom, które skończyły 17 lat i uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Przez pierwsze pół roku lub do ukończenia 18 lat tzw. młody kierowca będzie musiał jeździć pod nadzorem osoby w wieku co najmniej 25 lat z minimum 5-letnim stażem za kierownicą i będzie mógł prowadzić pojazd wyłącznie na terytorium Polski.

Zgodnie z regulacją kierujący rowerem, rowerem z napędem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, który nie ukończył 16 lat, w czasie jazdy będzie musiał korzystać z kasku. Obowiązek będzie dotyczył także osób będących pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Z obowiązku stosowania kasku wyłączone zostały dzieci przewożone w foteliku bezpieczeństwa lub rowerem przeznaczonym do przewozu osób wyposażonym fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku.

Regulacja zakłada także odebranie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.

Nowe przepisy przewidują również, że osoba, która nie zastosuje się do czasowego zatrzymania prawa jazdy, a następnie zatrzyma ją policja, będzie miała odebrane uprawnienia na stałe i dopiero po pięciu latach będzie mogła ubiegać się o ponowne nabycie uprawnień. Nie będzie można również redukować za pomocą szkoleń punktów karnych za poważne wykroczenia.

Przewidziano też zwiększenie dopuszczalnej prędkości poruszania się ciągników rolniczych z 30 km/h do 40 km/h. Ministerstwo takie rozwiązanie uzasadniło oczekiwaniami rolników.

Dopuszczone będzie też poruszanie się pojazdu zespołu ratownictwa medycznego po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów. Regulacja zwiększa również liczbę pojazdów wojskowych, które mogą poruszać się w kolumnie. Do 31 grudnia 2027 r. przedłuża możliwość korzystania z buspasów przez pojazdy elektryczne i wodorowe.

Nowe przepisy podwyższają do 13 lat wiek dziecka, od którego może ono legalnie jeździć na hulajnodze elektrycznej po drodze publicznej.

Zmiany dla egzaminatorów i organizacji egzaminów

Znowelizowana regulacja zmniejsza też ograniczenia stawiane egzaminatorom prawa jazdy pracującym w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego i umożliwia im prowadzenie działalności gospodarczej. Aby zachować zgodność przepisów ustawy z unijnym prawem, zaznaczono, że egzaminator nie może równocześnie wykonywać działalności zarobkowej jako instruktor nauki jazdy.

Dokument doprecyzowuje także, w jakiej sytuacji można zakończyć egzamin na prawo jazdy przed wykonaniem przez egzaminowanego wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań. Nowela, zgodnie z unijnym prawem, na pierwszym miejscu stawia tu potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa egzaminatora i to nie tylko przed niebezpiecznym zachowaniem osoby egzaminowanej na drodze, ale również przed agresją osoby egzaminowanej, nieprzestrzeganiem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego albo innym trudnym do przewidzenia zachowaniem osoby egzaminowanej mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa egzaminatora.

Regulacja, z wyjątkiem niektórych przepisów, wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. (PAP)