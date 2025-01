W 2025 roku zmiany czekają przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami i seniorów. Od 1 stycznia obowiązują także nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Sprawdź, co dokładnie się zmienia.

Świadczenie honorowe dla stulatków

1 stycznia 2025 r. weszła w życie ustawa gwarantująca stulatkom świadczenie honorowe. I tak wszystkie osoby uprawnione do świadczenia na dzień 1 stycznia br. otrzymają je w kwocie 6243,13 zł. Co ważne, kwota ta będzie waloryzowana corocznie 1 marca na takich samych zasadach jak emerytury i renty.

Świadczenie honorowe jest przyznawane z urzędu, co oznacza, że aby je otrzymywać nie trzeba składać żadnego wniosku.

Ruszył nabór wniosków o rentę wdowią

Z początkiem 2025 roku rozpoczął się nabór wniosków o nowe świadczenie, jakim jest renta wdowia. Przyjmowaniem i obsługą wniosków zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wypłata świadczeń rozpocznie się 1 lipca 2025 r.

Renta wdowia to zmiana zasad ustalania zbiegu świadczeń. Do tej pory, wdowa lub wdowiec, wybierali jedno świadczenie, które wypłacał im ZUS. Była to albo ich własna emerytura lub inne świadczenie albo renta rodzinna po zmarłym małżonku.

Teraz wdowa lub wdowiec będą mogli połączyć świadczenie po zmarłym współmałżonku ze swoim świadczeniem i wybrać jeden z dwóch wariantów:

100% renty rodzinnej i 15% własnego świadczenia albo

100% własnego świadczenia i 15% renty rodzinnej.

Aby uzyskać rentę wdowią, czyli prawo do połączenia świadczeń, trzeba spełnić warunki:

mieć co najmniej 60 lat (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn),

do dnia śmierci współmałżonka pozostawać z nim lub z nią we wspólności małżeńskiej,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu, w którym ukończyło się 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn,

nie być obecnie w związku małżeńskim.

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej w górę

1 stycznia 2025 roku przyniósł także wzrost kryteriów dochodowych uprawniających do wsparcia z pomocy społecznej. Dzisiaj wynoszą one:

1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej (wzrost o 234 zł, czyli o 30 proc.),

823 zł dla osoby w rodzinie (wzrost o 223 zł, czyli o 37 proc.).

Wyższa pensja minimalna

Nowy rok to też wyższa płaca minimalna, która wzrosła z 4300 zł do 4666 zł brutto. To 3510,92 zł na rękę za pracę na pełen etat. Minimalna stawka godzinowa wzrosła natomiast do 30,50 zł brutto – wcześniej było to 28,10 zł.

Wyższe dopłaty do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami

1 stycznia br. ruszył nabór wniosków o wyższe dopłaty do wynagrodzeń pracowników legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wynoszą one odpowiednio:

2760 zł (wcześniej 2400 zł) dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

1550 zł (wcześniej 1350 zł) dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

575 zł (wcześniej 500 zł) dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Więcej osób skorzysta ze świadczenia wspierającego

W tym roku więcej dorosłych osób z niepełnosprawnościami otrzyma świadczenie wspierające. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, który ustala potrzebę wsparcia w skali 70-100 punktów. Po otrzymaniu decyzji wniosek o świadczenie należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 stycznia br. o świadczenie wspierające mogą ubiegać się osoby, których potrzeba wsparcia została określona na poziomie 78-86 punktów. W ubiegłym roku progiem do otrzymania świadczenia było 86 punktów.

Początek 2025 roku oznacza wejście w życie ustawy o dodatku dopełniającym w kwocie 2520 zł dla osób mających prawo do renty socjalnej i orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to będzie corocznie waloryzowane.