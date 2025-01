Z początkiem 2025 r. weszło w życie wiele ważnych dla nich zmian w przepisach. Nie obyło się bez noweli rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej, ponieważ trzeba ją było dostosować do nowego systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadza m.in. nowe rozdziały: 75640, 75834 i 75835 i paragrafy dochodów: 238, 681–684, a także paragrafy wydatków: 238, 681–684. JST mają trzy miesiące, aby dostosować uchwały budżetowe na rok 2025 do wprowadzonych zmian. Prawdziwa rewolucja dotknęła też ustawę o rachunkowości. Pojawiły się nowe definicje, a także wyższe progi dotyczące korzystania z prostszych rozwiązań sprawozdawczych i ewidencyjnych. Nowela ta dotyczy także jednostek sektora finansów publicznych. Wskazała ona m.in., które uproszczenia mogą one stosować, a które są dla nich zabronione. Dla kadrowych istotne są regulacje dotyczące uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, z którego będą mogli skorzystać rodzice dzieci urodzonych przedwcześnie. Z kolei w podatku od nieruchomości zaczęły obowiązywać nowe definicje budynku i budowli, co powoduje, że podatnicy muszą przeprowadzić audyt posiadanych nieruchomości i obiektów budowlanych, a weryfikacja prawidłowości dokonanej przez nich klasyfikacji obiektów będzie sporym wyzwaniem dla organów podatkowych. Mniejsze zmiany nastąpiły w podatku rolnym i opłacie skarbowej, ale na nie też warto zwrócić uwagę.

Rachunkowość

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje większość przepisów ustawy z 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa z 6 grudnia 2024 r.). Jednak zgodnie z art. 14 tej ustawy część zmian ma zastosowanie już dla sprawozdań sporządzanych za 2024 r. Dotyczą one też jednostek sektora finansów publicznych, a szczególnie tych mniejszych. Nie ma bowiem znaczenia, czy jednostka jest jednostką budżetową, samorządowym zakładem budżetowym czy na przykład samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej lub instytucją kultury. Wszystkie jednostki wskazane w art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mogą być uznane za jednostki mikro lub jednostki małe i w konsekwencji powinny sprawdzić, czy mogą stosować uproszczenia przewidziane dla tych jednostek w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: u.r.).

Nowe definicje

Tak jak w przypadku przedsiębiorstw, tak też dla jednostek sektora finansów publicznych kluczowe są nowe definicje jednostki małej i jednostki mikro. Przed nowelizacją ustawy o rachunkowości o tym, czy jednostka była jednostką mikro/małą, decydowało to, czy organ zatwierdzający podjął decyzję o sporządzaniu któregokolwiek elementu sprawozdania według załącznika nr 4 lub załącznika nr 5, przy czym takich uchwał nie można było podejmować w jednostkach sektora finansów publicznych. Po nowelizacji ustawy o rachunkowości decyzja organu nie jest już potrzebna. Status jednostki mikro lub małej będą uzyskiwały jednostki automatycznie, jeśli spełnią progi w nowo dodanym art. 3 ust. 1 pkt 1a i 1b. Kryteria uznania jednostki za jednostkę mikro lub małą będą takie same dla wszystkich typów jednostek. Bez względu na ich formę organizacyjno-prawną czy przynależność do sektora finansów publicznych. Ma to fundamentalne znaczenie dla możliwości stosowania uproszczeń w ujmowaniu oraz wycenie aktywów i pasywów. Nie zmieniła się bowiem zasada, iż sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych nie mogą być sporządzane zgodnie z załącznikiem nr 4 lub 5. Nowy art. 49c w ust. 3 u.r. wskazuje właśnie, iż przepisów dotyczących wyboru tych uproszczonych załączników nie stosuje się m.in. do jednostek sektora finansów publicznych. Oznacza to, iż na przykład instytucja kultury bez względu na wielkość przygotowywać będzie sprawozdanie według załącznika nr 1. Z kolei na podstawie art. 80 ust. 1 u.r., który nie zmienił się, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe stosują zasady sprawo zdawcze zgodnie z odrębnym rozporządzeniem. Nadal jest to rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie z 13 września 2017 r.).

Natomiast nie ma przeszkód, aby jednostki korzystały z uproszczeń w zakresie wyceny niektórych aktywów i pasywów. Podkreślić należy, iż w wyniku ustawy z 6 grudnia 2024 r., aby uzyskać status jednostki mikro/małej, konieczne jest nieprzekraczanie progów wielkościowych przez kolejne dwa lata. Wymóg ten nie dotyczy jednostki rozpoczynającej działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych. Utrata statusu jednostki mikro/małej wiązać się będzie z tym, że jednostka przez dwa lata przekroczyła progi. Jeśli przekroczenie progów dotyczy tylko jednego roku, jednostka nadal jest jednostką mikro/małą. Oznacza to, iż status jednostki mogącej stosować uproszczenia jest stabilniejszy niż przy poprzednim brzmieniu przepisów.

Małą będzie jednostka wskazana w art. 3 ust. 1 pkt 1b u.r., czyli jednostka niebędąca jednostką mikro, która w roku obrotowym, za który sporządza się sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy (a w przypadku jednostki rozpoczynającej działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony u.r. – w roku obrotowym, w którym rozpoczęła działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony u.r.), nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 33 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 66 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

– przy czym jednostka traci status jednostki małej, jeżeli w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyła co najmniej dwie z trzech tych wielkości.

Podkreślić należy, iż podwyższone w wyniku nowelizacji progi mają zastosowanie dla ustalenia statusu jednostki za 2024 r. i stosuje się te wartości zarówno do danych za rok 2024, jak i 2023.

Z kolei jednostką mikro będzie jednostka, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy (a w przypadku jednostki rozpoczynającej działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony u.r. – w roku obrotowym, w którym rozpoczęła działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony u.r.), nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 2 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 4 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

– przy czym jednostka traci status jednostki mikro, jeżeli w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyła co najmniej dwie z trzech tych wielkości.

Wskazać też należy, iż pewnych jednostek na potrzeby stosowania uproszczeń w ujmowaniu i wycenie aktywów oraz pasywów, sporządzania sprawozdań nie uważa się za jednostki małe i mikro. Jest to zasadniczo ten sam krąg podmiotów, który był wcześniej wymieniony w art. 3 ust. 1e pkt 1–6 u.r. A zatem wśród tych ograniczeń nie ma jednostek sektora finansów publicznych.

Po nowelizacji ustawy o rachunkowości jednostka mała i jednostka mikro zasadniczo sporządza sprawozdanie zgodnie z u.r. składające się z trzech elementów – bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Wyjątek dotyczy jednak jednostki sektora finansów publicznych, która w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniła co najmniej dwa warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 u.r. (czyli jej sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta), w takim wypadku sprawozdanie finansowe obejmować powinno też rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym. Wynika to ze zmienionego art. 45 ust. 3 u.r.

Jednostki sektora finansów publicznych, np. instytucje kultury, instytuty naukowe czy samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, nawet jeśli będą jednostkami małymi, muszą przeanalizować, czy ich sprawozdanie spełniło za poprzedni rok obrotowy co najmniej dwa warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4, czyli czy będzie badane przez biegłego rewidenta. Podkreślić należy, iż za 2024 r. obowiązek badania ocenia się na podstawie wartości ze sprawozdania za 2023 r. i progów obowiązujących w 2023 r. (czyli tzw. starych – tj. równowartości 2,5 mln euro sumy bilansowej, 5 mln euro przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych i średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty – co najmniej 50 osób).

Uwaga! Zmienione zasady dotyczące definicji jednostki małej, jednostki mikro oraz wszystkie uproszczenia mają zastosowanie do sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 r. lub później.

Uproszczenia w rachunkowości

Ustawa z 6 grudnia 2024 r. porządkuje też kwestie możliwości stosowania uproszczeń. Jednostki mikro i małe bez względu na formę organizacyjno-prawną, a więc także te należące do sektora finansów publicznych, mogą:

stosować nadal uproszczenie w zakresie kwalifikowania umów leasingu zgodnie z przepisami prawa podatkowego (art. 3 ust. 6 u.r.),

ustalać koszt wytworzenia zapasów bez uwzględniania stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych (art. 28 ust. 4a u.r.),

nie ustalać rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 u.r.),

nie stosować przepisów rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych (art. 28b u.r.) – chodzi tu o rozporządzenie ministra finansów z 17 listopada 2024 r. w sprawie uznawania i metod wyceny oraz ujawniania i prezentacji instrumentów finansowych.

Ważne: W porównaniu z poprzednim brzmieniem przepisów należy zauważyć, iż nie analizuje się już jedynie progów za poprzedni rok obrotowy, tylko to, czy jednostka ma status jednostki mikro/małej.

Stosowanie uproszczeń jest bardziej stabilne. Nie ma ryzyka, że po roku stosowania jednostka utraci prawo do korzystania z niego. Nie zmieniła się jednak zasada, że uproszczenia w wycenie są decyzją kierownika jednostki i powinny być ujęte w dokumentacji polityki rachunkowości. Jednostka ma prawo korzystać z wybranych uproszczeń.

W zakresie uproszczeń polegających na nietworzeniu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych (art. 36 ust. 6 u.r.), niestosowaniu zasady ostrożności w zakresie odpisów aktualizujących i rezerw na znane jednostkom ryzyka i grożące im straty (art. 7 ust. 2b u.r.) oraz stosowaniu wprost zasad amortyzacji podatkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 7 i art. 33 ust. 1 u.r.) nowela wskazała jednoznacznie, iż uproszczenia te mogą stosować jednostki mikro/małe z pewnymi wyjątkami. Wśród tych wyjątków są jednostki sektora finansów publicznych, ale jest zastrzeżenie „o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej”.

Oznacza to, że nadal jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe nie tworzą rezerw na świadczenia pracownicze, bo to wynika z rozporządzenia z 13 września 2017 r. Ale już pozostałe jednostki sektora finansów publicznych nie mogą odstąpić na podstawie art. 39 ust. 6 i 7 u.r. od tworzenia tych rezerw. Mogą one ewentualnie zrezygnować z ujmowania tych pozycji, jeśli wykażą, że są nieistotne (art. 4 ust. 4 u.r.).

Podobnie jest w przypadku amortyzacji podatkowej. Zasadniczo jednostki sektora finansów publicznych nie mogą wprost wskazać, iż amortyzują środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według zasad podatkowych, nawet jeśli są jednostkami mikro lub małymi. Wyjątek dotyczy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, dla których znów rozporządzenie z 13 września 2017 r. przewiduje szczególną zasadę. W myśl jego par. 7 środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami u.r. Ustalając zasady umarzania lub amortyzacji, jednostka może przyjąć stawki określone w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych albo stawki określone przez jednostkę nadrzędną lub zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiana sposobu prezentacji przychodów i kosztów ze sprzedaży materiałów

Dotychczas były one ujmowane jako element podstawowej działalności jednostki. Wyjątek dotyczył znów samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych, gdzie rozporządzenie z 13 września 2017 r. regulowało tę kwestię inaczej (pozostałe przychody i koszty operacyjne). Po nowelizacji przychody i koszty związane ze sprzedażą materiałów dla wszystkich jednostek sąprzeniesione (już za 2024 r.) do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Wynika to ze zmienionego brzmienia art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h u.r. Wskazuje on, iż do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zalicza się te związane ze zbyciem materiałów, środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji. Zmiana ta spowodowała modyfikację art. 42 u.r. oraz zakresu informacji ujawnianych w rachunku zysków i strat. Zmiana ta polega na wykreśleniu z podstawowej działalności operacyjnej przychodów ze sprzedaży materiałów i wartości sprzedanych materiałów. Po nowelizacji wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów i towarów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów i towarów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Dla innych jednostek sektora finansów publicznych niż JST, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe oraz uczelnie publiczne sprawozdanie finansowe za 2024 r. jest badane na podstawie dotychczasowych przepisów. Dopiero w odniesieniu do sprawozdań przygotowanych za kolejny rok obrotowy trzeba będzie stosować podwyższone i nieco zmodyfikowane progi dotyczące tzw. pozostałych jednostek. Po nowelizacji (dla badania 2025 r.) będą one wynosiły:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób (próg bez zmian),

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 3 125 000 euro (próg podwyższony o 625 000 euro),

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 6 250 000 euro (róg podwyższony o 1 250 000 euro oraz nie obejmuje już przychodów z operacji finansowych).

Uwaga! Przy ustalaniu wszelkich progów, w których ustawa o rachunkowości odnosi się do przychodów, trzeba będzie korzystać z nowej definicji tych przychodów zawartej w dodanym art. 3 ust. 1 pkt 30a u.r. Wskazuje on, iż m.in. dla jednostek sektora finansów publicznych za przychody ze sprzedaży towarów i produktów uznawane będą przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem.

Zrównoważony rozwój

W najbliższym czasie sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju nie będzie dotyczyła jednostek sektora finansów publicznych. Dopiero za 2026 r., jeśli są jednostkami małymi lub średnimi będącymi emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Natomiast pośrednio jednostki sektora finansów publicznych jako podmioty współpracujące z jednostkami sporządzającymi sprawozdania ze zrównoważonego rozwoju mogą być przez nich proszone o przekazywanie informacji o stosowaniu tych zasad przez jednostkę. Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju powinna obejmować bowiem opis m.in.:

najważniejszych rzeczywistych lub potencjalnych niekorzystnych skutków związanych z własnymi działaniami jednostki i jej łańcuchem wartości, w tym z jej produktami i usługami, relacjami biznesowymi i łańcuchem dostaw, działaniami podjętymi w celu zidentyfikowania i monitorowania tych skutków, a także innych niekorzystnych skutków, które jednostka jest obowiązana zidentyfikować zgodnie z innymi przepisami prawa Unii Europejskiej dotyczącymi prowadzenia przez jednostki procesu należytej staranności.

A jednostka sektora finansów publicznych może jako odbiorca być w takim łańcuchu wartości. ©℗

Autor: dr Katarzyna Trzpioła ekspert z zakresu finansów i rachunkowości, Wydział Zarządzania UW

Ustawa z 19 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej (dalej: nowelizacja z 19 listopada 2024 r.):

wprowadza na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości nowe definicje pojęć: „budowla”, „budynek”, „obiekt budowlany” oraz „trwałe związanie z gruntem” – bez odwoływania się do przepisów prawa budowlanego,modyfikuje zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży w budynkach mieszkalnych,

doprecyzowuje zakres zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli infrastruktury portowej,

zmienia zakres zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów infrastruktury kolejowej.

Nowe definicje

Jednostki samorządu terytorialnego oraz podatnicy muszą zwrócić szczególną uwagę na nowe definicje budynku i budowli, które wprowadzono w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.), ponieważ będą one miały bezpośredni wpływ na wysokość płaconego podatku od nieruchomości.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. budynek to obiekt wzniesiony w wyniku robót budowlanych, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz taki, który ma fundamenty i dach. Zastrzeżono jednak, że budynkiem nie jest obiekt, w którym są lub mogą być gromadzone materiały sypkie, materiały występujące w kawałkach albo materiały w postaci ciekłej lub gazowej, którego podstawowym parametrem technicznym wyznaczającym jego przeznaczenie jest pojemność. Zdaniem ekspertów w przypadku niektórych obiektów (np. magazynów wysokiego składowania) mogą się pojawić wątpliwości z interpretacją użytych tutaj nieprecyzyjnych sformułowań: „obiekt, w którym są lub mogą być gromadzone materiały” oraz „podstawowym parametrem technicznym wyznaczającym jego przeznaczenie jest pojemność”.

Z kolei budowla w myśl art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. oznacza:

a) obiekt niebędący budynkiem, wymieniony w załączniku nr 4 do u.p.o.l., wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

b) elektrownię wiatrową, elektrownię jądrową i elektrownię fotowoltaiczną, biogazownię, biogazownię rolniczą, magazyn energii, kocioł, piec przemysłowy, kolej linową, wyciąg narciarski oraz skocznię, w części niebędącej budynkiem – wyłącznie w zakresie ich części budowlanych,

c) urządzenie budowlane – przyłącze oraz urządzenie instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, oraz inne urządzenie techniczne bezpośrednio związane z budynkiem lub obiektem, o którym mowa w lit. a, niezbędne do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

d) urządzenie techniczne inne niż wymienione w lit. a–c – wyłącznie w zakresie jego części budowlanych,

e) fundamenty pod maszyny oraz pod urządzenia techniczne jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową

– wzniesione w wyniku robót budowlanych, także w przypadku, gdy stanowią część obiektu niewymienionego w u.p.o.l.

Należy dodać, że w załączniku nr 4 do u.p.o.l. wskazano 28 kategorii obiektów będących budowlami.

W celu ułatwienia stosowania definicji budynku i budowli zdefiniowano także „trwałe związanie z gruntem”. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2c u.p.o.l. jest to takie połączenie obiektu budowlanego z gruntem, które zapewnia temu obiektowi stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym niezależnym od działania człowieka, mogącym zniszczyć lub spowodować przemieszczenie lub przesunięcie się obiektu budowlanego na inne miejsce.

Garaże

Nowelizacja z 19 listopada 2024 r. dodała w u.p.o.l. art. 1a ust. 2c stanowiący, że za część mieszkalną budynku mieszkalnego uznaje się także pomieszczenie przeznaczone do przechowywania pojazdów w tym budynku. W efekcie tej zmiany wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych i niezajęte na działalność gospodarczą będą opodatkowane jednakową, niższą stawką określoną w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a u.p.o.l. Taką stawką będą opodatkowane nie tylko garaże znajdujące się w budynkach mieszkalnych, lecz także pomieszczenia służące do przechowywania np. rowerów.

Co ważne, w związku z obniżeniem stawki podatku dla garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych podatnicy nie muszą składać ponownie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) ani żadnych dodatkowych wniosków, a organy podatkowe muszą wydać decyzje z uwzględnieniem nowych stawek na podstawie już posiadanych danych.

Budowle infrastruktury portowej

W nowelizacji z 19 listopada 2024 r. doprecyzowano zakres zwolnienia dla infrastruktury portowej, aby nie budziło wątpliwości, że zwolnienie z podatku od nieruchomości jest ograniczone do budowli infrastruktury portowej w portach morskich lub przystaniach morskich, a także budowli infrastruktury zapewniającej dostęp do portów morskich lub przystani morskich oraz zajętych pod nie gruntów.

Obiekty infrastruktury kolejowej

W związku z koniecznością zapewnienia zgodności u.p.o.l. z prawem unijnym przyjęto, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości, które dotyczy infrastruktury kolejowej, nie podlegają grunty, budynki i budowle wchodzące w skład terminala towarowego.

Informacje i deklaracje w 2025 r.

Jeśli wskutek wejścia w życie nowelizacji z 19 listopada 2024 r. doszło do zmiany sposobu lub wysokości opodatkowania podatkiem od nieruchomości, to osoby fizyczne muszą złożyć informacje na podatek od nieruchomości (IN-1) w terminie do 15 stycznia 2025 r. Przy czym – jak zostało wcześniej wspomniane – takiego obowiązku nie mają osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami) pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania pojazdów w budynku mieszkalnym, które przed 1 stycznia 2025 r. złożyły tę informację z tytułu przysługującej im odrębnej własności (współwłasności) tych pomieszczeń.

Z kolei w myśl art. 6 nowelizacji z 19 listopada 2024 r. osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe mogą składać deklaracje na podatek od nieruchomości (DN-1) na 2025 r. do 31 marca 2025 r.zamiast do 31 stycznia 2025 r. Nie oznacza to jednak, że gminy otrzymają raty podatku od nieruchomości za pierwsze trzy miesiące dopiero na koniec pierwszego kwartału. Podatnicy mogą bowiem złożyć DN-1 w wydłużonym terminie, jeżeli

1) złożą do właściwego organu podatkowego do 31 stycznia 2025 r. pisemne zawiadomienie o skorzystaniu z tego uprawnienia zawierające:

a) nazwę organu podatkowego, do którego zawiadomienie jest kierowane,

b) nazwę podatnika składającego zawiadomienie, adres jego siedziby oraz jego identyfikator podatkowy,

c) oświadczenie o skorzystaniu z uprawnienia do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na 2025 r. w terminie do 31 marca 2025 r.;

2) bez wezwania organu podatkowego wpłacą na rachunek właściwej gminy miesięczne raty podatku od nieruchomości:

a) za styczeń – do 31 stycznia 2025 r.,

b) za luty – do 15 lutego 2025 r.,

c) za marzec – do 15 marca 2025 r.

– w wysokości odpowiadającej średniej miesięcznej kwocie należnego podatku za 2024 r.

Oznacza to, że podmioty te wpłacają miesięczne raty podatku od nieruchomości w takich samych terminach jak podatnicy, którzy złożyli DN-1 w zwykłym terminie, a w odmienny sposób została określona tylko wysokość tych rat, ponieważ w związku z niezłożeniem deklaracji nie jest jeszcze znana wysokość podatku za 2025 r.

Oczywiście może to prowadzić do sytuacji, że uiszczone raty będą niższe niż raty podatku od nieruchomości wynikające ze złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości na 2025 r. za miesiące, za które zostały uiszczone (choćby z tego powodu, ze w danej gminie obowiązują w 2025 r. wyższe stawki podatku od nieruchomości niż w 2024 r.). W takim przypadku podatnik musi – bez wezwania organu podatkowego – wpłacić brakującą kwotę podatku pozostałą do zapłaty na rachunek właściwej gminy do 1 marca 2025 r. Co istotne, kwota wpłacona w tym terminie nie stanowi zaległości podatkowej, wiec podatnik nie zapłaci od niej odsetek za zwłokę.

Jeżeli natomiast uiszczone raty będą wyższe niż raty podatku od nieruchomości wynikające ze złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości na 2025 r. za miesiące, za które zostały uiszczone, to wprawdzie kwota powstałej różnicy nie stanowi nadpłaty w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, więc nie podlega ona oprocentowaniu, ale nadwyżka powinna zostać podatnikowi zwrócona z urzędu lub na jego wniosek może zostać zaliczona na poczet rat podatkowych należnych za kolejne miesiące. ©℗

Autor: Marcin Mroziuk

Opłata uzdrowiskowa

W zmienionym przez nowelizację z 19 listopada 2024 r. art. 19 pkt 2 u.p.o.l. umożliwiono radom gminy nałożenie w uchwale na inkasentów opłaty uzdrowiskowej obowiązku prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia tej opłaty.

Co istotne, obowiązek prowadzenia ewidencji przez inkasentów opłaty uzdrowiskowej będzie jednoznaczny z obowiązkiem prowadzenia księgi podatkowej w rozumieniu art. 3 pkt 4 ordynacji podatkowej. W razie nieprowadzenia lub nierzetelnego prowadzenia tej ewidencji inkasent będzie podlegać odpowiedzialności karnej skarbowej.

Uwaga! W przypadku gmin, które nie wprowadzą obowiązku prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób zobowiązanych do uiszczania opłaty uzdrowiskowej, dotychczasowe uchwały podjęte na podstawie art. 19 pkt 2 u.p.o.l. pozostają w mocy (art. 8 nowelizacji z 19 listopada 2024 r.). ©℗

Autor: Marcin Mroziuk

Dotychczas zwolnienia podmiotowe – przewidziane w art. 12 ust. 2 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (dalej: u.p.r.) – były przyznawane na wniosek. Po wejściu w życie ustawy z 19 listopada 2024 r. będą one stosowane z urzędu, co powinno odciążyć organy podatkowe, które w niektórych przypadkach musiały każdego roku rozpatrywać taki sam wniosek (różniący się jedynie okresem zwolnienia), chociaż u podatnika nie zmienił się stan faktyczny i prawny. Efektem tej zmiany będzie także ujednolicenie zasad korzystania ze zwolnień podmiotowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

Zgodnie z art. 4 nowelizacji z 19 listopada 2024 r., jeżeli przed 1 stycznia 2025 r. wszczęto na wniosek postępowanie o zastosowanie w 2025 r. zwolnienia, o którym mowa w art. 12 ust. 2 u.p.r., i nie zakończono go, to postępowanie umarza się, a zwolnienie stosuje się z urzędu. ©℗

Autor: Marcin Mroziuk

Opłata skarbowa

Nowelizacja z 19 listopada 2024 r. wprowadziła w ustawie z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111; ost.zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1757) nową regulację dotyczącą sytuacji, gdy wskutek zmiany organu administracji rządowej lub samorządowej lub podmiotu, który wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, właściwego do dokonania czynności urzędowej lub wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) podlegającego opłacie skarbowej, czynność ta została dokonana lub zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesja) zostało wydane przez organ lub podmiot inny niż ten, do którego złożono zgłoszenie lub wniosek o ich dokonanie lub wydanie. Od 1 stycznia 2025 r. taki organ lub podmiot jest zobowiązany przekazać:

1) organowi podatkowemu właściwemu ze względu na złożenie zgłoszenia lub wniosku oraz

2) organowi podatkowemu właściwemu ze względu na siedzibę organu administracji publicznej albo podmiotu, który dokonał czynności urzędowej bądź wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję)

– informację o zmianie organu lub podmiotu właściwego do dokonania czynności urzędowej albo wydania zaświadczenia bądź zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Przy czym informacja taka powinna zostać przekazana niezwłocznie po dokonaniu czynności urzędowej lub wydaniu zaświadczenia albo zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Do informacji należy dołączyć kopię dowodu uiszczenia opłaty skarbowej, a jeżeli w aktach sprawy nie pozostał ten dowód lub jego kopia, w informacji należy wskazać dodatkowo: imię i nazwisko (nazwę lub firmę) podmiotu, który wniósł opłatę skarbową, jego adres, przedmiot tej opłaty, kwotę opłaty skarbowej, datę wpłaty oraz numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty.

Z kolei organ podatkowy właściwy ze względu na złożenie zgłoszenia lub wniosku jest zobowiązany przekazać kwotę uiszczonej opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej albo wydania zaświadczenia bądź zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na rachunek właściwego organu podatkowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania ww. informacji. Co istotne, jeżeli kwota wniesionej opłaty skarbowej nie zostanie przekazana w terminie, to naliczane będą odsetki za zwłokę w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu upływu tego terminu.

Uwaga! Ten nowy obowiązek informacyjny i przekazania należnej opłaty skarbowej właściwemu organowi podatkowemu dotyczy także spraw wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2025 r. (art. 7 ust. 1 nowelizacji z 19 listopada 2024 r.).

Zgodnie z kolejną zmianą wprowadzoną przez nowelizację z 19 listopada 2024 r. organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu bądź kopii w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie:

organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę mocodawcy, a w przypadku udzielenia pełnomocnictwa lub prokury przez więcej niż jednego mocodawcę w jednym dokumencie – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę mocodawcy wskazanego w tym dokumencie jako pierwszy, który ma miejsce zamieszkania bądź siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,prezydent Warszawy, jeżeli mocodawca albo żaden z mocodawców ustanawiających pełnomocnictwo lub prokurę w jednym dokumencie nie ma miejsca zamieszkania bądź siedziby na terytorium RP.

Uwaga! Nie zmieniła się właściwość miejscowa organów podatkowych w przypadku złożenia w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa bądź prokury albo jego odpisu, wypisu bądź kopii w formie papierowej. ©℗

Autor: Marcin Mroziuk

Prawo pracy

Uzupełniający urlop macierzyński

Od 19 marca 2025 r. zaczną obowiązywać zmiany kodeksu pracy z 6 grudnia 2024 r. (dalej: nowelizacja k.p.). Ta nowelizacja k.p. wprowadziła nową instytucję, tj. uzupełniający urlop macierzyński. To uprawnienie będzie przysługiwałorodzicom hospitalizowanych dzieci urodzonych przedwcześnie oraz hospitalizowanych noworodków w wymiarze do:

8 tygodni – dla rodziców dzieci urodzonych od 28. tygodnia ciąży, albo

15 tygodni – dla rodziców dzieci urodzonych do 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową do 1000 g.

Przy czym w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego trzeba będzie uwzględnić wagę dziecka o najniższej masie urodzeniowej oraz okres pobytu w szpitalu dziecka najdłużej hospitalizowanego.

Wprowadzane regulacje umożliwią rodzicom kontynuację leczenia ich dzieci bez konieczności rezygnowania z pracy albo wykorzystywania przez rodziców urlopów wypoczynkowych lub zwolnień lekarskich w celu zapewnienia opieki nad chorym dzieckiem, jak również zapewnią dodatkowy czas na ich rehabilitację.

Uzupełniający urlop macierzyński będzie fakultatywny, udzielany na wniosek, możliwy do wykorzystania w jednej części ‒ bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Uprawnionymi do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będą pracownicy:

rodzice dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g (wymiar urlopu będzie uzależniony od okresu hospitalizacji dziecka i będzie przysługiwał w wymiarze tygodnia za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 15. tygodnia po porodzie);

rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 28. tygodnia ciąży i przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g (urlop będzie przysługiwał w wymiarze tygodnia za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8. tygodnia po porodzie);

rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 37. tygodnia ciąży, które będą wymagały hospitalizacji co najmniej kolejne dwa dni, przy czym pierwszy z tych dni będzie przypadał w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie (urlop będzie przysługiwał w wymiarze tygodnia za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5. dnia po porodzie do upływu 8. tygodnia po porodzie).

Uwaga! Aby ustalić wymiar uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, okresy pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8. tygodnia lub 15. tygodnia po porodzie trzeba będzie sumować, a niepełny tydzień będzie zaokrąglany w górę do pełnego tygodnia. Nowelizacja k.p. uwzględnia przerwy pomiędzy kolejnymi hospitalizacjami dziecka.

Prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie przysługiwało odpowiednio rodzicom przysposabiającym dziecko i rodzinom zastępczym.

Uzupełniający urlop macierzyński będzie płatny w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Jeżeli chodzi o kwestie formalne udzielania urlopu, to będzie on przyznawany na wniosek pracownicy albo pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek trzeba będzie złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni przed zakończeniem korzystania z urlopu macierzyńskiego. Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in. zaświadczenie wydane przez szpital, w którym przebywało dziecko. Zaświadczenie musi zawierać informacje o okresie pobytu dziecka w szpitalu oraz o urodzeniu dziecka:

przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g;

po ukończeniu 28. tygodnia ciąży i przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g;

po ukończeniu 37. tygodnia ciąży.

We wniosku o udzielenie uzupełniającego urlopu macierzyńskiego trzeba będzie określić termin zakończenia urlopu macierzyńskiego.

Po zakończeniu uzupełniającego urlopu macierzyńskiego pracodawca będzie zobowiązany dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie będzie to możliwe ‒ na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu na warunkach nie mniej korzystnych od tych, które obowiązywałyby, gdyby pracownik nie korzystał z tego urlopu.

Warto zauważyć, że do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będą stosowane odpowiednio przepisy ochronne związane z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich, a mianowicie ochrony pracownika przed jakimkolwiek niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę lub negatywnymi konsekwencjami wobec pracownika z powodu skorzystania przez niego z uprawnień przysługujących na podstawie przepisów kodeksu pracy oraz zakazu prowadzenia wszelkich przygotowań do zwolnienia pracowników w okresie uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, a także od dnia wystąpienia przez pracownika z wnioskiem o jego udzielenie oraz skorzystania z takiego urlopu.

Nowelizacja k.p. wprowadziła ten nowy rodzaj urlopu związanego z rodzicielstwem (czyli uzupełniający urlop macierzyński) także do Karty Nauczyciela i pragmatyk służb mundurowych, np. ustawy o policji. ©℗

Autor: Adrian Mazur

Wolna Wigilia

Zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw nowym dniem wolnym od pracy będzie 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia. Ponadto ustawa ta przewiduje, że zakaz handlu nie będzie obowiązywać w kolejne trzy (dotychczas były dwie) niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia. Przy czym pracownik lub zatrudniony (tj. osoba fizyczna wykonująca w placówce handlowej pracę na podstawie umów prawa cywilnego, a także osoba skierowana do wykonywania w placówce handlowej pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego, zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych) może wykonywać pracę w handlu oraz wykonywać czynności związane z handlem nie więcej niż w dwie grudniowe niedziele. Ustawa wchodzi w życie 1 lutego 2025 r. ©℗

Autor: Marcin Mroziuk

Klasyfikacja budżetowa

Rozporządzenie ministra finansów z 13 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zostało opublikowane 18 grudnia 2024 r. Weszło w życie od 1 stycznia 2025 r. Jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) mają teraz trzy miesiące na dostosowanie uchwał budżetowych na rok 2025 do wprowadzanych zmian.

Nowelizacja ta była konieczna, aby dostosować podziałki klasyfikacji budżetowej do nowego systemu finansowania JST określonego w ustawie z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Tradycyjnie pojawiły się nowe podziałki takie jak nowe rozdziały: 75640, 75834 i 75835 i nowe paragrafy dochodów: 238, 681–684, a także nowe paragrafy wydatków: 238, 681–684. Nowela zmieniła objaśnienia do paragrafów dochodów: 275, 276 i 277, a także paragrafów wydatków: 219, 275, 276 i 277. Uchyliła też paragrafy dochodów: 279 i 618, a także paragraf wydatków: 618. [tabela s. D4] ©℗

Autor: Magdalena Sobczak

Tabela. Zmiany od 1 stycznia br. w klasyfikacji ©℗

Nowela zmieniła brzmienieNowela zmieniła brzmienie Wcześniejsze regulacjeWcześniejsze regulacje Nowe regulacje od 1.01.2025 r.Nowe regulacje od 1.01.2025 r. w załączniku nr 3 do rozporządzenia zdanie:w załączniku nr 3 do rozporządzenia zdanie: „Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076–078, 080, 087, 609, 610, 618, 620, 625, 626, 628-635, 637-639, 641-644, 651-653, 656, 661-666, 668-671”„Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076–078, 080, 087, 609, 610, 618, 620, 625, 626, 628-635, 637-639, 641-644, 651-653, 656, 661-666, 668-671” „Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076–078, 080, 087, 609, 610, 620, 625, 626, 628-635, 637-639, 641-644, 651-653, 656, 661-666, 668-671 i 681-684”„Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076–078, 080, 087, 609, 610, 620, 625, 626, 628-635, 637-639, 641-644, 651-653, 656, 661-666, 668-671 i 681-684” w załączniku nr 3 do rozporządzenia objaśnienia do paragrafu „275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin”:w załączniku nr 3 do rozporządzenia objaśnienia do paragrafu „275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin”: „W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.)”.„W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.)”. „W paragrafie tym ujmuje się środki na zadania bieżące otrzymane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”„W paragrafie tym ujmuje się środki na zadania bieżące otrzymane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego” w załączniku nr 3 do rozporządzenia objaśnienia do paragrafu „276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów”:w załączniku nr 3 do rozporządzenia objaśnienia do paragrafu „276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów”: „W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”.„W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”. „W paragrafie tym ujmuje się środki na zadania bieżące otrzymane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”.„W paragrafie tym ujmuje się środki na zadania bieżące otrzymane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”. w załączniku nr 3 do rozporządzenia objaśnienia do paragrafu „277 Środki na uzupełnienie dochodów województw”:w załączniku nr 3 do rozporządzenia objaśnienia do paragrafu „277 Środki na uzupełnienie dochodów województw”: „Paragraf ten obejmuje rezerwy, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 70d ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”.„Paragraf ten obejmuje rezerwy, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 70d ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”. „W paragrafie tym ujmuje się środki na zadania bieżące otrzymane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”.„W paragrafie tym ujmuje się środki na zadania bieżące otrzymane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”. w załączniku nr 4 do rozporządzenia grupa wydatków:w załączniku nr 4 do rozporządzenia grupa wydatków: „Dotacje i subwencje 200 do 237, 239 do 299”„Dotacje i subwencje 200 do 237, 239 do 299” „Dotacje i subwencje 200 do 278, 280 do 299”„Dotacje i subwencje 200 do 278, 280 do 299” w załączniku nr 4 do rozporządzenia grupa wydatków:w załączniku nr 4 do rozporządzenia grupa wydatków: „Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 608, 610 do 623, 625 do 644, 646 do 649, 651 do 659, 661 do 676 i 680”.„Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 608, 610 do 623, 625 do 644, 646 do 649, 651 do 659, 661 do 676 i 680”. „Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 608, 610 do 617, 619 do 623, 625 do 644, 646 do 649, 651 do 659, 661 do 676 i 680 do 684”.„Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 608, 610 do 617, 619 do 623, 625 do 644, 646 do 649, 651 do 659, 661 do 676 i 680 do 684”. w załączniku nr 4 do rozporządzenia paragraf „219 Rezerwy subwencji ogólnej” wraz z objaśnieniamiw załączniku nr 4 do rozporządzenia paragraf „219 Rezerwy subwencji ogólnej” wraz z objaśnieniami „219 Rezerwy subwencji ogólnejParagraf ten obejmuje rezerwy, o których mowa w art. 26 i 70d ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.'„219 Rezerwy subwencji ogólnejParagraf ten obejmuje rezerwy, o których mowa w art. 26 i 70d ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.' „219 Rezerwa z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego”.„219 Rezerwa z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego”. w załączniku nr 4 do rozporządzenia objaśnienia do paragrafu „275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin”:w załączniku nr 4 do rozporządzenia objaśnienia do paragrafu „275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin”: „W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”.„W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”. „W paragrafie tym ujmuje się środki na zadania bieżące przekazane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”.„W paragrafie tym ujmuje się środki na zadania bieżące przekazane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”. w załączniku nr 4 do rozporządzenia objaśnienia do paragrafu „276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów”:w załączniku nr 4 do rozporządzenia objaśnienia do paragrafu „276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów”: „W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”.„W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”. „W paragrafie tym ujmuje się środki na zadania bieżące przekazane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”.„W paragrafie tym ujmuje się środki na zadania bieżące przekazane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”. w załączniku nr 4 do rozporządzenia objaśnienia do paragrafu „277 Środki na uzupełnienie dochodów województw”:w załączniku nr 4 do rozporządzenia objaśnienia do paragrafu „277 Środki na uzupełnienie dochodów województw”: „Paragraf ten obejmuje rezerwy, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 70d ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”.„Paragraf ten obejmuje rezerwy, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 70d ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”. „W paragrafie tym ujmuje się środki na zadania bieżące przekazane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”.„W paragrafie tym ujmuje się środki na zadania bieżące przekazane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”. Nowela uchyliłaNowela uchyliła GdzieGdzie CoCo w załączniku nr 3 do rozporządzeniaw załączniku nr 3 do rozporządzenia paragraf „279 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu” wraz z objaśnieniamiparagraf „279 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu” wraz z objaśnieniami w załączniku nr 3 do rozporządzeniaw załączniku nr 3 do rozporządzenia paragraf „618 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu” wraz z objaśnieniamiparagraf „618 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu” wraz z objaśnieniami w załączniku nr 4 do rozporządzeniaw załączniku nr 4 do rozporządzenia paragraf „279 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu” wraz z objaśnieniamiparagraf „279 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu” wraz z objaśnieniami w załączniku nr 4 do rozporządzeniaw załączniku nr 4 do rozporządzenia paragraf „618 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu” wraz z objaśnieniamiparagraf „618 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu” wraz z objaśnieniami Nowela dodałaNowela dodała GdzieGdzie Nowa pozycja od 1.01.2025 r.Nowa pozycja od 1.01.2025 r. w załączniku nr 2 do rozporządzenia w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” po rozdziale „75639 Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” dodano rozdział 75640w załączniku nr 2 do rozporządzenia w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” po rozdziale „75639 Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” dodano rozdział 75640 75640 Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa75640 Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w załączniku nr 2 do rozporządzenia w dziale „758 – Różne rozliczenia” po rozdziale „75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw” dodano rozdziały 75834 i 75835w załączniku nr 2 do rozporządzenia w dziale „758 – Różne rozliczenia” po rozdziale „75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw” dodano rozdziały 75834 i 75835 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w załączniku nr 3 do rozporządzenia po paragrafie „237 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego” dodano paragraf 238 wraz z objaśnieniamiw załączniku nr 3 do rozporządzenia po paragrafie „237 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego” dodano paragraf 238 wraz z objaśnieniami 238 Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatuW paragrafie tym ujmuje się środki na zadania bieżące otrzymane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 i 1717).238 Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatuW paragrafie tym ujmuje się środki na zadania bieżące otrzymane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 i 1717). w załączniku nr 3 po paragrafie „672 Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” dodano paragrafy 681–684 wraz z objaśnieniamiw załączniku nr 3 po paragrafie „672 Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” dodano paragrafy 681–684 wraz z objaśnieniami „681 Środki na uzupełnienie dochodów gminW paragrafie tym ujmuje się środki na zadania inwestycyjne otrzymane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.682 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów683 Środki na uzupełnienie dochodów województwW paragrafie tym ujmuje się środki na zadania inwestycyjne otrzymane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.684 Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatuW paragrafie tym ujmuje się środki na zadania inwestycyjne otrzymane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”.„681 Środki na uzupełnienie dochodów gminW paragrafie tym ujmuje się środki na zadania inwestycyjne otrzymane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.682 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów683 Środki na uzupełnienie dochodów województwW paragrafie tym ujmuje się środki na zadania inwestycyjne otrzymane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.684 Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatuW paragrafie tym ujmuje się środki na zadania inwestycyjne otrzymane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”. w załączniku nr 4 do rozporządzenia po paragrafie „237 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy” dodano paragraf 238 wraz z objaśnieniamiw załączniku nr 4 do rozporządzenia po paragrafie „237 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy” dodano paragraf 238 wraz z objaśnieniami „238 Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatuW paragrafie tym ujmuje się środki na zadania bieżące przekazane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”.„238 Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatuW paragrafie tym ujmuje się środki na zadania bieżące przekazane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”. w załączniku nr 4 do rozporządzenia po paragrafie „680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” dodano paragrafy 681–684 wraz z objaśnieniamiw załączniku nr 4 do rozporządzenia po paragrafie „680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” dodano paragrafy 681–684 wraz z objaśnieniami „681 Środki na uzupełnienie dochodów gminW paragrafie tym ujmuje się środki na zadania inwestycyjne przekazane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.682 Środki na uzupełnienie dochodów powiatówW paragrafie tym ujmuje się środki na zadania inwestycyjne przekazane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.683 Środki na uzupełnienie dochodów województwW paragrafie tym ujmuje się środki na zadania inwestycyjne przekazane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.684 Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatuW paragrafie tym ujmuje się środki na zadania inwestycyjne przekazane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”.„681 Środki na uzupełnienie dochodów gminW paragrafie tym ujmuje się środki na zadania inwestycyjne przekazane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.682 Środki na uzupełnienie dochodów powiatówW paragrafie tym ujmuje się środki na zadania inwestycyjne przekazane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.683 Środki na uzupełnienie dochodów województwW paragrafie tym ujmuje się środki na zadania inwestycyjne przekazane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.684 Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatuW paragrafie tym ujmuje się środki na zadania inwestycyjne przekazane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”.