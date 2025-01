Ustalony przez rząd trzyletni plan wysokości limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2025–2027 przewiduje, że w tym roku zostanie zagwarantowanych 500 miejsc. W kolejnych latach limit ma być taki sam (mimo że miał systematycznie rosnąć do 600 miejsc).

W 2025 r. (podobnie jak w latach poprzednich) Krajowa Szkoła Administracji Publicznej przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej, czyli egzamin na urzędnika mianowanego. To rozwiązanie jest przeznaczone dla pracowników służby cywilnej z wyższym wykształceniem i co najmniej trzyletnim doświadczeniem w korpusie (dwuletnim – za zgodą dyrektora generalnego).

Egzamin do służby cywilnej, czyli co trzeba zrobić, żeby zostać urzędnikiem mianowanym?

Wymagane dokumenty można składać od 1 stycznia 2025 r. do 31 maja 2025 r. Opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ma wynieść 793 zł. Następnie, w lipcu kandydaci przystąpią do postępowania kwalifikacyjnego. O mianowanie mogą się ubiegać osoby, które uzyskają wynik pozytywny w postępowaniu kwalifikacyjnym (na sprawdzianie) oraz w rankingu wyników postępowania kwalifikacyjnego zdobędą miejsce uprawniające do mianowania. Ustalony limit mianowań jest pomniejszany o liczbę absolwentów, którzy też składają wniosek o mianowanie (dotyczy to najczęściej kilkudziesięciu słuchaczy KSAP).

Kwota bazowa dla członków korpusu służby cywilnej

Wszystkich członków korpusu służby cywilnej interesuje także kwota bazowa dla tej grupy zawodowej, ustalona w ustawie budżetowej. Na pierwszym w nowym roku posiedzeniu Sejm zajmie się poprawkami Senatu do ustawy budżetowej z 6 grudnia 2024 r. na 2025 r. Wszystko jednak wskazuje na to, że kwota bazowa dla członków korpusu służby cywilnej na rok 2025 wyniesie 2759,97 zł. Będzie to wzrost o 5 proc., czyli o 131,43 zł w porównaniu z 2024 r. W rezultacie urzędnik, który ma w umowie wpisany mnożnik 2,0, otrzyma o prawie 263 zł brutto więcej (łącznie – 5520 zł brutto).

Na jakie dodatki do pensji mogą liczyć urzędnicy służby cywilnej?

Wysokość kwoty bazowej ma też wpływ na kwoty dodatków dla służby cywilnej – jest dziewięć rodzajów tych dodatków. Przysługują one urzędnikom mianowanym. Szczegółowe wskaźniki dla poszczególnych dodatków określa rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2024 ze zm.). Najniższy dodatek dla służby cywilnej wypłacany miesięcznie, który przysługuje od chwili otrzymania aktu mianowania, w tym roku wyniesie 1297 zł brutto, a najwyższy – 5658 zł brutto.

Podwyżka dla urzędników na kierowniczych stanowiskach

Warto też podkreślić, że 5-proc. podwyżka w 2025 r. obejmie również osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe. W rezultacie przewidziana dla nich kwota bazowa wzrośnie z 1789,42 zł do 1878,89 zł.