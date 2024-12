Przykłady uwzględnienia sprzedaży środka trwałego w podstawie składki zdrowotnej

Sprzedaż auta nabytego przed 2022 r.

Przedsiębiorca (rozliczający się według skali podatkowej) sprzedał za 25 tys. zł auto kupione na potrzeby firmy w 2019 r. za 50 tys. zł. Do chwili zbycia dokonywał odpisów amortyzacyjnych przez 30 miesięcy.

Gdyby sprzedaż nastąpiła w 2024 r., przedsiębiorca powinien doliczyć przychód z operacji (25 tys. zł) do podstawy wymiaru składki zdrowotnej i jednocześnie ma prawo ją obniżyć o całą wartość początkową (50 tys. zł), bo część zamortyzowana do 31 grudnia 2021 r. nie miała wpływu na składkę zdrowotną. W konsekwencji oszczędza niejako na składce zdrowotnej 2250 zł (25 tys. zł – 50 tys. zł = – 25 tys. zł; 25 tys. zł x 9 proc. = 2250 zł).

Jeśli do sprzedaży dojdzie w nowym roku, firma zyska do wyboru dwie opcje rozliczenia w podstawie wymiaru składki zdrowotnej. Po pierwsze: w trakcie 2025 r. nie wykaże na bieżąco w miesięcznej podstawie składki przychodu ze zbycia (25 tys. zł), ale też nie pomniejszy jej o część zamortyzowaną przed 2022 r. (50 tys. zł). Albo: przychód ze zbycia (25 tys. zł) będzie mogła doliczyć do rocznej podstawy składki i równocześnie odjąć z niej niezamortyzowaną część samochodu. Ze względu na dokonaną już całkowitą amortyzację pojazdu firmie bardziej się opłaca metoda pierwsza, ale na zmianach przepisów i tak wyjdzie na minus aż o 2250 zł.

Sprzedaż magazynu użytkowanego od grudnia 2019 r.

Jednoosobowa firma (korzystająca z podatku liniowego) sprzedała halę magazynową za 12 mln zł, nabytą w grudniu 2019 r. za 10 mln zł, którą jeszcze w tym miesiącu przyjęła do ewidencji środków trwałych. Okres amortyzacji wynosi 10 lat.

Sprzedając halę w 2024 r., firma musi do podstawy składki zdrowotnej dodać przychód ze sprzedaży (12 mln zł), ale może z niej odjąć część umorzoną do końca 2021 r. (2 mln zł) oraz część nieumorzoną za 72 miesiące (6 mln zł). W konsekwencji dochód ze sprzedaży wyniesie 4 mln zł, a składka zdrowotna 196 tys. zł.

Gdy sprzedaż nastąpi w styczniu 2025 r., firma zyska do wyboru dwie opcje rozliczenia w podstawie składki zdrowotnej. Po pierwsze: nie musi w niej na bieżąco wykazać przychodu ze zbycia (12 mln), a więc też płacić od niego składki. Druga opcja, polegająca na wliczeniu przychodu ze sprzedaży (12 mln zł) do rocznej podstawy składki i obniżeniu jej o część niezamortyzowaną (niecałe 6 mln zł), nie jest korzystna, bo trzeba by zapłacić składkę zdrowotną od ponad 6 mln zł.

Sprzedaż linii technologicznej

Biznesmen (stosujący podatek liniowy) sprzedał za 300 tys. zł linię technologiczną, kupioną w styczniu 2022 r. na potrzeby firmy za 500 tys. zł i od razu oddaną do użytku. Roczna stawka amortyzacji wynosi 14 proc.

Dokonując zbycia w 2024 r., przedsiębiorca powinien dodać do podstawy składki zdrowotnej przychód ze sprzedaży urządzenia (300 tys. zł), ale też może ją pomniejszyć o część nieumorzoną (365,8 tys. zł). Odnotuje zatem „stratę” na operacji (65,8 tys. zł), oszczędzając na składce zdrowotnej 3225 zł.

Jeśli sprzedaż sfinalizuje w 2025 r., zyska do wyboru dwie opcje jej rozliczenia w podstawie składki zdrowotnej. Po pierwsze: w podstawie składki nie będzie musiał wykazać na bieżąco przychodu ze zbycia (300 tys. zł). Alternatywnie: może dodać ten przychód (300 tys. zł) do rocznej podstawy składki zdrowotnej i jednocześnie odliczyć z niej nieumorzoną część urządzenia (365,8 tys. zł). Drugi sposób (taki jak obowiązujący w tym roku) będzie bardziej korzystny, ale korzyść zostanie odsunięta w czasie aż do maja 2026 r. ©℗