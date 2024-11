W 2025 roku osoby z niepełnosprawnościami czeka sporo zmian. Będą mogli liczyć na podwyżki części świadczeń, a nowa grupa osób będzie mogła skorzystać ze świadczenia wspierającego.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobom, które straciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia. Przysługuje ona osobom niezdolnym do pracy, które dodatkowo spełniają następujące warunki:

posiadają wymagane okresy składkowe i nieskładkowe – ustalane odpowiednio do wieku;

status osoby niezdolnej do pracy uzyskały w okresie składkowym, nieskładkowym lub maksymalnie do 18 miesięcy po ustaniu tego okresu;

nie są uprawnione do emerytury z FUS lub nie spełniają warunków do jej przyznania.

W przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy w 2025 zmiany dotyczą jej zbiegu z rentą rodzinną. Jeśli świadczeniobiorca ma prawo do tych dwóch świadczeń, będzie musiał wybrać:

100% renty rodzinnej oraz 15% własnego świadczenia albo

100% własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

Zasiłek pielęgnacyjny w 2025. Kwota bez zmian

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie dla dzieci z niepełnosprawnościami, osób, które skończyły 16 lat i legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia oraz osobom, które skończyły 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ważne W 2025 kwota zasiłku pielęgnacyjnego nie zmieni się i będzie wynosić nadal 215,84 zł.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie, które przysługuje osobom mającym orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub tym, którzy ukończyli 75 lat.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji, która jest uzależniona od wskaźnika inflacji oraz wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Ważne Prawdopodobna wysokość dodatku pielęgnacyjnego od 1 marca 2025 roku wyniesie 348,28 zł.

500 plus dla niepełnosprawnych

Świadczenie uzupełniające, które potocznie jest nazywane „500 plus” to dodatkowa pomoc dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Przysługuje jednak tylko tym osobom, które nie są uprawnione do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych (np. emerytury, renty, zasiłku stałego albo zasiłku okresowego o charakterze innym niż jednorazowe ani nie jest uprawniona do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych), albo jest uprawniona do tych świadczeń, ale spełnia kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia uzupełniającego wynosi w 2024 roku 2419,33 zł.

Ważne Kwota, która będzie obowiązywała od 1 marca 2025 roku nie jest jeszcze znana, ale zgodnie z ostatnimi prognozami wzrośnie o 141 złotych i wyniesie 2560,38 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne 2025

Od 1 stycznia wzrośnie kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Wskaźnikiem corocznej waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego jest procentowy wzrost pensji minimalnej. Kwota ogłaszana jest przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej jesienią roku poprzedniego obwieszczeniem w Monitorze Polskim.

Ważne Rząd ustalił kwotę świadczenia pielęgnacyjnego na 3287 zł. Oznacza to, że świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie w 2025 r. o 299 zł.

Warunkiem skorzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego jest powstanie niepełnosprawności, która spowodowała konieczność sprawowania ciągłej opieki:

przed uzyskaniem pełnoletności;

przed ukończeniem 25. roku życia, ale podczas nauki w szkole lub szkole wyższej (konieczne jest potwierdzenie nauki odpowiednim oświadczeniem wnioskodawcy)

Renta socjalna

Renta socjalna przysługuje osobom całkowicie niezdolne do pracy, które:

ukończyły 18. rok życia;

stały się niezdolnie do pracy przed ukończeniem 18. roku życia, w szkole lub uczelni wyższej – zanim ukończyły 25 lat, w czasie nauki w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Ważne Wysokość renty socjalnej wzrośnie od 1 marca 2025 roku najprawdopodobniej do wysokości 1879 zł

Świadczenie wspierające 2025

Świadczenie wspierające to nowa forma pomocy pieniężnej dla osób z niepełnosprawnościami. Jest wprowadzana stopniowo i od 1 stycznia 2025 roku będzie wypłacana nowej grupie osób. Będzie też zmiana jego wysokości.

Świadczenie wspierające jest przyznawane osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia i służy częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Aby otrzymać świadczeniewspierające trzeba:

mieć ukończone 18 lat,

posiadać orzeczenie o niepełnosprawności,

posiadać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie 70-100 punktów.

Świadczenie wpierające to nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością. Jest wypłacane dopiero od 1 stycznia 2024 roju i jest wprowadzane stopniowo.

Świadczenie wspierające wprowadzane jest w trzech etapach:

Ważne I etap – od 1 stycznia 2024 roku – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia mieszczącym się w przedziale 87-100 punktów; II etap – od 1 stycznia 2025 roku – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia mieszczącym się w przedziale 78-86 punktów; III etap – od 1 stycznia 2026 roku – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia mieszczącym się w przedziale 70-77 punktów.

Świadczenie wspierające przysługuje miesięcznie w wysokości:

220 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów

180 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 90 do 94 punktów

120 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 85 do 89 punktów

80 proc. renty socjalnej – za potrzebę na poziomie od 80 do 84 punktów

60 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 75 do 79 punktów

40 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 70 do 74 punktów

Dokładne kwoty świadczenia wspierającego prezentują się następująco:

od 1 stycznia do 1 marca 2025 osoby z niepełnosprawnością otrzymają:

220 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów - 3918 zł

180 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 90 do 94 punktów - 3383 zł

120 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 85 do 89 punktów - 2256 zł

80 proc. renty socjalnej – za potrzebę na poziomie od 80 do 84 punktów - 1425 zł

60 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 75 do 79 punktów - 1069 zł Od 1 marca 2025 osoby z niepełnosprawnością otrzymają najprawdopodobniej:

220 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów - 4135 zł

180 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 90 do 94 punktów - 3207 zł

120 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 85 do 89 punktów - 2138 zł

80 proc. renty socjalnej – za potrzebę na poziomie od 80 do 84 punktów - 1504 zł

60 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 75 do 79 punktów - 1128 zł