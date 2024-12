500+ dla seniora to popularna nazwa świadczenia uzupełniającego. Jest ono wypłacane przez ZUS osobom, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji i spełniają kryterium dochodowe.

Dla kogo 500+ dla seniora

Popularna nazwa świadczenia uzupełniającego sugeruje, że jest ono dostępne tylko dla osób starszych. Tymczasem, aby je otrzymywać trzeba mieć ukończone 18 lat. Kluczowym warunkiem jest niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie uzupełniające przyznaje się osobom, które nie są uprawnione do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych (np. emerytury, renty, zasiłku stałego albo zasiłku okresowego o charakterze innym niż jednorazowe ani nie jest uprawniona do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych), albo jest uprawniona do tych świadczeń, ale nie przekracza progu dochodowego.

500+ dla seniora kryterium dochodowe

Aby otrzymywać świadczenie uzupełniające trzeba spełniać kryterium dochodowe. W 2024 roku wynosi ono 2419,33 zł brutto. Kryterium to jest co roku waloryzowane w tym samym terminie co renty i emerytury. Oznacza to, że kryterium dochodowe ulegnie podwyższeniu 1 marca 2025 roku. Wysokość waloryzacji nie jest jeszcze znana, ale najprawdopodobniej będzie to 2560,38 zł.

Po przekroczeniu progu dochodowego świadczenie ulega zmniejszeniu zgodnie z mechanizmem "złotówka za złotówkę". Jeśli próg dochodowy zostanie przekroczony o 50 zł, o 50 zł zostanie obniżone świadczenie.

Jak uzyskać 500+ dla seniora

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające należy złożyć wniosek. Do niego należy dołączyć dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji:

orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów (jeśli ZUS posiada takie orzeczenie w dokumentacji emerytalno-rentowej – nie trzeba go dołączać)orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencjiorzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencjidokument potwierdzający prawo i wysokość do emerytury lub renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych – jeśli prawo do takich świadczeń przysługujeprawomocny wyrok sądu, którym sąd przyznał prawo do dodatku pielęgnacyjnego.

Jeśli brak jest orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało wydane, do wniosku należy dołączyć:

zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz posiadaną dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej, a także posiadane orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.