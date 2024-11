Opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów, dzięki któremu dodatkowe zwolnienie od pracy w wymiarze do 20 dni w celu usunięcia skutków powodzi będzie przysługiwało dłużej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt rozporządzenia w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie. Tak zwana ustawa powodziowa wprowadziła szereg zmian dla pracowników, którzy zostali poszkodowani przez działania żywiołu.

Zmiany w ustawie powodziowej – urlopy

Jak czytamy w celach projektu rozporządzenia do ustawy powodziowej, w pierwotnej wersji wykorzystanie zwolnienia od pracy w wymiarze 20 dni na usuniecie skutków powodzi w odniesieniu do swojego mienia lub mienia osoby spokrewnionej lub niespokrewnionej pozostającej z nim w faktycznym związku, wspólnie zamieszkującej i gospodarującej było możliwe zaledwie do 31 grudnia 2024 roku.

"Z uwagi jednak na pogarszające się warunki atmosferyczne w związku z nadchodzącą zimą i konieczność przeprowadzenia większych prac budowlano-remontowych w wyniku poniesionych strat wyrządzonych przez powódź zdecydowano o przedłużeniu tego terminu do dnia 30 czerwca 2025 r." – czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zwolnienie od pracy dla pracownika poszkodowanego w wyniku powodzi

Przypomnijmy: w ramach ustawy powodziowej, która weszła w życie 5 października 2024 roku, poszkodowanemu pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy w wymiarze do 20 dni w celu usuwania skutków powodzi.

Pracodawca natomiast jest zobowiązany udzielić tego zwolnienia na wniosek zgłoszony przez zatrudnionego najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia, chyba że nie jest to obiektywnie możliwe. W przypadku osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu zwolnienie ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy podaje, że w okresie tego zwolnienia od pracy zatrudniony zachowuje prawo do wynagrodzenia, obliczonego według zasad obowiązujących przy wyliczaniu płacy za czas urlopu wypoczynkowego.

"Wynagrodzenie to wypłaca pracodawca, jednakże marszałek województwa na wniosek pracodawcy, złożony za pośrednictwem wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, dokonuje ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, miesięcznie do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" – czytamy w informacji przekazanej przez PIP.

Urlop wypoczynkowy na żądanie lub urlop na godziny

Dodatkowo pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi poszkodowanemu w powodzi do 31 grudnia 2024 roku urlopu wypoczynkowego na żądanie w wymiarze do 8 dni w terminie wskazanym przez pracownika (mowa o wykorzystaniu przysługującego już urlopu). Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. W takim przypadku nie stosuje się kodeksowego przepisu o urlopie na żądanie, tj. art. 1672 Kodeksu pracy.

Pracownikowi przysługuje również w tym czasie do 31 grudnia 2024 roku udzielenie urlopu wypoczynkowego w wymiarze godzinowym, odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy. Urlop może być udzielony w wymiarze nie wyższym niż 5 dni.