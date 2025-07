Trump powiedział dziennikarzom, że Ukraińcy poprosili o kolejny system obrony powietrznej Patriot. - Będziemy musieli się temu przyjrzeć - dodał.

- To bardzo drogi system. Szkoda, że musimy wydawać tak dużo pieniędzy na wojnę, do której by nigdy nie doszło, gdybym był (wtedy) prezydentem - kontynuował Trump.

Powtórzył, że Ukraińcy są bardzo mocno atakowani i że nie jest zadowolony z tego, że wojna w Ukrainie trwa.

System Patriot trafi na Ukrainę?

Wcześniej „Wall Street Journal” napisał, że Biały Dom rozważa przekazanie Ukrainie systemu Patriot. Byłby to pierwszy przypadek zatwierdzenia przez Trumpa dostawy systemu uzbrojenia dla Kijowa, poza bronią zaakceptowaną przez poprzedniego prezydenta Joe Bidena - zaznaczyła gazeta.

Biały Dom poprosił Pentagon o przedstawienie wariantów dotyczących wysłania Ukrainie dodatkowej broni, w tym systemu Patriot - powiedział jeden z urzędników. Władze sprawdzają też, czy inne kraje mogą dostarczyć Kijowowi więcej Patriotów - przekazało źródło.

We wtorek portal Axios, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji, napisał, że Trump obiecał Ukrainie broń defensywną, taką jak systemy obrony powietrznej Patriot, ale szuka sposobu na wysłanie ich z innych krajów niż USA i naciska w tej sprawie na Niemcy.